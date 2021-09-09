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Распространение коронавируса
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Молдавия введет режим ЧП в области здравоохранения
Молдавия введет режим ЧП в области здравоохранения - РИА Новости, 09.09.2021
Молдавия введет режим ЧП в области здравоохранения
Молдавия вводит режим ЧП в области здравоохранения с 11 сентября до 30 октября, в это время граждане старше 18 лет смогут попасть на массовые мероприятия только РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:40
2021-09-09T16:40
распространение коронавируса
в мире
молдавия
коронавирус covid-19
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КИШИНЕВ, 9 сен – РИА Новости. Молдавия вводит режим ЧП в области здравоохранения с 11 сентября до 30 октября, в это время граждане старше 18 лет смогут попасть на массовые мероприятия только с рядом документов, подтверждающих отсутствие коронавируса, заявила в четверг на брифинге министр здравоохранения республики Ала Немеренко."Эволюция пандемической ситуации развивается с тенденцией к ухудшению, в связи с этим комиссия объявляет чрезвычайное положение в области здравоохранения с 10 сентября до 30 октября. Начиная с 11 сентября лица старше 18 лет смогут попасть на публичные мероприятия только при наличии сертификата о вакцинации, результата ПЦР-теста, справки о заболевании коронавирусом в течение последних 90 дней, а также сертификат о наличие антител", - заявила Немеренко.По ее словам, речь идет как о массовых мероприятиях под открытым небом, например ярмарках и фестивалях, так и о публичных заведениях: клубах, танцплощадках, кинотеатрах и концертных залах.В Молдавии в последнее время отмечается резкое учащение новых случаев заражения коронавирусом, среднесуточный прирост составляет около 800 случаев.
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в мире, молдавия, коронавирус covid-19
16:40 09.09.2021
 
Молдавия введет режим ЧП в области здравоохранения

Молдавия введет режим ЧП в области здравоохранения с 11 сентября

© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 9 сен – РИА Новости. Молдавия вводит режим ЧП в области здравоохранения с 11 сентября до 30 октября, в это время граждане старше 18 лет смогут попасть на массовые мероприятия только с рядом документов, подтверждающих отсутствие коронавируса, заявила в четверг на брифинге министр здравоохранения республики Ала Немеренко.
"Эволюция пандемической ситуации развивается с тенденцией к ухудшению, в связи с этим комиссия объявляет чрезвычайное положение в области здравоохранения с 10 сентября до 30 октября. Начиная с 11 сентября лица старше 18 лет смогут попасть на публичные мероприятия только при наличии сертификата о вакцинации, результата ПЦР-теста, справки о заболевании коронавирусом в течение последних 90 дней, а также сертификат о наличие антител", - заявила Немеренко.
По ее словам, речь идет как о массовых мероприятиях под открытым небом, например ярмарках и фестивалях, так и о публичных заведениях: клубах, танцплощадках, кинотеатрах и концертных залах.
В Молдавии в последнее время отмечается резкое учащение новых случаев заражения коронавирусом, среднесуточный прирост составляет около 800 случаев.
 
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