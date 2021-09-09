https://ria.ru/20210909/moldaviya-1749382475.html

Молдавия введет режим ЧП в области здравоохранения

Молдавия введет режим ЧП в области здравоохранения - РИА Новости, 09.09.2021

Молдавия введет режим ЧП в области здравоохранения

Молдавия вводит режим ЧП в области здравоохранения с 11 сентября до 30 октября, в это время граждане старше 18 лет смогут попасть на массовые мероприятия только РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T16:40

2021-09-09T16:40

2021-09-09T16:40

распространение коронавируса

в мире

молдавия

коронавирус covid-19

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КИШИНЕВ, 9 сен – РИА Новости. Молдавия вводит режим ЧП в области здравоохранения с 11 сентября до 30 октября, в это время граждане старше 18 лет смогут попасть на массовые мероприятия только с рядом документов, подтверждающих отсутствие коронавируса, заявила в четверг на брифинге министр здравоохранения республики Ала Немеренко."Эволюция пандемической ситуации развивается с тенденцией к ухудшению, в связи с этим комиссия объявляет чрезвычайное положение в области здравоохранения с 10 сентября до 30 октября. Начиная с 11 сентября лица старше 18 лет смогут попасть на публичные мероприятия только при наличии сертификата о вакцинации, результата ПЦР-теста, справки о заболевании коронавирусом в течение последних 90 дней, а также сертификат о наличие антител", - заявила Немеренко.По ее словам, речь идет как о массовых мероприятиях под открытым небом, например ярмарках и фестивалях, так и о публичных заведениях: клубах, танцплощадках, кинотеатрах и концертных залах.В Молдавии в последнее время отмечается резкое учащение новых случаев заражения коронавирусом, среднесуточный прирост составляет около 800 случаев.

молдавия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, молдавия, коронавирус covid-19