Воробьев: социальная сфера Подмосковья нуждается в модернизации

"Цифра, деньги говорят о приоритете в том или ином направлении... У нас социальное государство, до 70%, у кого-то больше, идет на социальную сферу. Если туда идут такие огромные деньги, президентские проекты, значит мы и на муниципальном, и на региональном уровне вместе с федеральным правительством должны оказывать эти услуги быстро, удобно. Они должны летать… Важно, чтобы после этого форума мы убрали все, что мешает человеку", - сказала Воробьев на IV Форуме социнноваций регионов.