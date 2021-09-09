Воробьев: социальная сфера Подмосковья нуждается в модернизации
© Фото пресс-службы правительства Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото пресс-службы правительства Московской области
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Социальная сфера в Московской области нуждается в модернизации, услуги должны оказываться удобно и быстро, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Цифра, деньги говорят о приоритете в том или ином направлении... У нас социальное государство, до 70%, у кого-то больше, идет на социальную сферу. Если туда идут такие огромные деньги, президентские проекты, значит мы и на муниципальном, и на региональном уровне вместе с федеральным правительством должны оказывать эти услуги быстро, удобно. Они должны летать… Важно, чтобы после этого форума мы убрали все, что мешает человеку", - сказала Воробьев на IV Форуме социнноваций регионов.
По его словам, в модернизации нуждается служба занятости, военкоматы. "Вы знаете, что раньше в военкоматы ребята ходили, тратили очень много времени, но если есть желание министра обороны, мы подписали это соглашение. Сейчас все это предоставляется в МФЦ, в электронных услугах", - отметил губернатор.
"На это, понятно, нужны ресурсы. Но мы их находим, потому что понимаем, что социальная сфера - образование, социалка - все это нуждается в апгрейде, постоянно новом, постоянно удобном для человека", - добавил Воробьев.
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