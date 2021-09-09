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Космонавты взяли пробы воздуха в задымившем российском модуле на МКС
Космонавты взяли пробы воздуха в задымившем российском модуле на МКС - РИА Новости, 09.09.2021
Космонавты взяли пробы воздуха в задымившем российском модуле на МКС
Космонавт Петр Дубров взял пробы воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС, где произошло задымление при подзарядке аккумуляторов, следует из переговоров... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:05
2021-09-09T12:05
2021-09-09T12:05
наса
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
россия
петр дубров
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Космонавт Петр Дубров взял пробы воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС, где произошло задымление при подзарядке аккумуляторов, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Согласно переговорам, специалист подмосковного Центра управления полетами попросил Дуброва взять пробы воздуха в тех местах модуля "Звезда", где запах сильнее всего."Я взял пробы в рабочем отсеке и промаркировал их сегодняшней датой", - сказал позже космонавт.О результатах проб не сообщалось.Ранее космонавт Олег Новицкий сообщил подмосковному Центру управления полетами (ЦУП), что в ночь на 9 сентября в модуле "Звезда" сработала сигнализация, экипаж увидел дым и почувствовал запах. Позже приборы подтвердили наличие вредных веществ в атмосфере станции, а астронавт Тома Песке отметил, что запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент МКС из-за работающей вентиляции.По рекомендациям специалистов ЦУП Новицкий и Дубров осмотрели запанельное пространство в модуле "Звезда", но источника дыма не обнаружили, и включили фильтр для очистки воздуха на станции. В "Роскосмосе" подтвердили РИА Новости срабатывание датчика дыма и включение аварийной сигнализации при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов.
https://ria.ru/20210909/kosmonavt-1749291110.html
https://ria.ru/20210909/mks-1749297057.html
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наса, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), россия, петр дубров
Космонавты взяли пробы воздуха в задымившем российском модуле на МКС
Космонавт Дубров взял пробы воздуха в задымившем российском модуле "Звезда" на МКС