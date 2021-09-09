Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/mks-1749320215.html
Космонавты взяли пробы воздуха в задымившем российском модуле на МКС
Космонавты взяли пробы воздуха в задымившем российском модуле на МКС - РИА Новости, 09.09.2021
Космонавты взяли пробы воздуха в задымившем российском модуле на МКС
Космонавт Петр Дубров взял пробы воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС, где произошло задымление при подзарядке аккумуляторов, следует из переговоров... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:05
2021-09-09T12:05
наса
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
россия
петр дубров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743740045_215:219:1746:1080_1920x0_80_0_0_97179df1a59a7241405813d5099ceecb.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Космонавт Петр Дубров взял пробы воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС, где произошло задымление при подзарядке аккумуляторов, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Согласно переговорам, специалист подмосковного Центра управления полетами попросил Дуброва взять пробы воздуха в тех местах модуля "Звезда", где запах сильнее всего."Я взял пробы в рабочем отсеке и промаркировал их сегодняшней датой", - сказал позже космонавт.О результатах проб не сообщалось.Ранее космонавт Олег Новицкий сообщил подмосковному Центру управления полетами (ЦУП), что в ночь на 9 сентября в модуле "Звезда" сработала сигнализация, экипаж увидел дым и почувствовал запах. Позже приборы подтвердили наличие вредных веществ в атмосфере станции, а астронавт Тома Песке отметил, что запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент МКС из-за работающей вентиляции.По рекомендациям специалистов ЦУП Новицкий и Дубров осмотрели запанельное пространство в модуле "Звезда", но источника дыма не обнаружили, и включили фильтр для очистки воздуха на станции. В "Роскосмосе" подтвердили РИА Новости срабатывание датчика дыма и включение аварийной сигнализации при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов.
https://ria.ru/20210909/kosmonavt-1749291110.html
https://ria.ru/20210909/mks-1749297057.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743740045_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_36027ec74f8c808a6693328bc15510c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наса, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), россия, петр дубров
12:05 09.09.2021
 
Космонавты взяли пробы воздуха в задымившем российском модуле на МКС

Космонавт Дубров взял пробы воздуха в задымившем российском модуле "Звезда" на МКС

© Фото : РоскосмосМодуль "Звезда" Международной космической станции
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Космонавт Петр Дубров взял пробы воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС, где произошло задымление при подзарядке аккумуляторов, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Согласно переговорам, специалист подмосковного Центра управления полетами попросил Дуброва взять пробы воздуха в тех местах модуля "Звезда", где запах сильнее всего.
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
09:38Наука
Космонавты на МКС рассказали о своем состоянии перед выходом в космос
"Я взял пробы в рабочем отсеке и промаркировал их сегодняшней датой", - сказал позже космонавт.
О результатах проб не сообщалось.
Ранее космонавт Олег Новицкий сообщил подмосковному Центру управления полетами (ЦУП), что в ночь на 9 сентября в модуле "Звезда" сработала сигнализация, экипаж увидел дым и почувствовал запах. Позже приборы подтвердили наличие вредных веществ в атмосфере станции, а астронавт Тома Песке отметил, что запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент МКС из-за работающей вентиляции.
По рекомендациям специалистов ЦУП Новицкий и Дубров осмотрели запанельное пространство в модуле "Звезда", но источника дыма не обнаружили, и включили фильтр для очистки воздуха на станции. В "Роскосмосе" подтвердили РИА Новости срабатывание датчика дыма и включение аварийной сигнализации при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов.
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
10:26
Нештатные ситуации на МКС в 2015-2021 годах
 
НАСАКосмос - РИА НаукаЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)РоссияПетр Дубров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:08В Сочи блогера приговорили к четырем годам колонии за вымогательство
14:05СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане
14:05Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы
14:00Депздрав оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
13:41На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком 0:10
13:36В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
13:35Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
13:32В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
13:31Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты
13:23Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в 1,8 раза за семь месяцев
13:22В Польше объяснили, почему Россия не прекратит транзит газа через Украину
13:21Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций
Лента новостейМолния