https://ria.ru/20210909/mks-1749320215.html

Космонавты взяли пробы воздуха в задымившем российском модуле на МКС

Космонавты взяли пробы воздуха в задымившем российском модуле на МКС - РИА Новости, 09.09.2021

Космонавты взяли пробы воздуха в задымившем российском модуле на МКС

Космонавт Петр Дубров взял пробы воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС, где произошло задымление при подзарядке аккумуляторов, следует из переговоров... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:05

2021-09-09T12:05

2021-09-09T12:05

наса

космос - риа наука

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

россия

петр дубров

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Космонавт Петр Дубров взял пробы воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС, где произошло задымление при подзарядке аккумуляторов, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Согласно переговорам, специалист подмосковного Центра управления полетами попросил Дуброва взять пробы воздуха в тех местах модуля "Звезда", где запах сильнее всего."Я взял пробы в рабочем отсеке и промаркировал их сегодняшней датой", - сказал позже космонавт.О результатах проб не сообщалось.Ранее космонавт Олег Новицкий сообщил подмосковному Центру управления полетами (ЦУП), что в ночь на 9 сентября в модуле "Звезда" сработала сигнализация, экипаж увидел дым и почувствовал запах. Позже приборы подтвердили наличие вредных веществ в атмосфере станции, а астронавт Тома Песке отметил, что запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент МКС из-за работающей вентиляции.По рекомендациям специалистов ЦУП Новицкий и Дубров осмотрели запанельное пространство в модуле "Звезда", но источника дыма не обнаружили, и включили фильтр для очистки воздуха на станции. В "Роскосмосе" подтвердили РИА Новости срабатывание датчика дыма и включение аварийной сигнализации при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов.

https://ria.ru/20210909/kosmonavt-1749291110.html

https://ria.ru/20210909/mks-1749297057.html

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наса, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), россия, петр дубров