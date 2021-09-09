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На МКАД потушили загоревшийся автомобиль
На МКАД потушили загоревшийся автомобиль - РИА Новости, 09.09.2021
На МКАД потушили загоревшийся автомобиль
Пожарные ликвидировали возгорание на 20-м километре внутренней стороны МКАД, площадь пожара составила 12 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T22:09
2021-09-09T22:09
2021-09-09T22:09
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мкад
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на 20-м километре внутренней стороны МКАД, площадь пожара составила 12 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России."Поступило сообщение о пожаре: 20-й километр МКАД, внутренняя сторона. Происходило возгорание автомобиля, площадь пожара составила 12 квадратных метров. Незамедлительно прибывшие пожарные подразделения приступили к тушению возгорания. Принятыми мерами в 21.31 возгорание ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мкад, россия
На МКАД потушили загоревшийся автомобиль
Пожарные ликвидировали возгорание на 20-м километре внутренней стороны МКАД