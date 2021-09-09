https://ria.ru/20210909/minskie_soglasheniya-1749365375.html

Оппозиция обвинила власти Украины в невыполнении минских соглашений

Оппозиция обвинила власти Украины в невыполнении минских соглашений - РИА Новости, 09.09.2021

Оппозиция обвинила власти Украины в невыполнении минских соглашений

Власти Украины не сделали ничего, чтобы выполнить минские соглашения, они не нашли политической воли для урегулирования ситуации в Донбассе, считает депутат... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T15:28

2021-09-09T15:28

2021-09-09T15:28

в мире

украина

киев

верховная рада украины

юрий бойко

ситуация в днр и лнр

оппозиционная платформа - за жизнь

минские соглашения

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КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Власти Украины не сделали ничего, чтобы выполнить минские соглашения, они не нашли политической воли для урегулирования ситуации в Донбассе, считает депутат Верховной рады и сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.В четверг у здания Верховной рады Украины в Киеве сторонники украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" проводят митинг."Сегодняшняя власть не сделала ничего, чтобы выполнить минские соглашения. И нынешний президент, и вся его команда не нашли политической воли для урегулирования конфликта на Донбассе... Они обещали, что будут бороться с бедностью, что уменьшат коммунальные тарифы, что в стране будет демократия. Что мы видим сегодня? В Украине продолжается война, проводятся репрессии против оппозиции, уничтожается свобода слова", - сказал Бойко во время выступления на митинге сторонников партии у здания Верховной рады в Киеве.Он заявил, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова вернуть мир на Украину, добиться справедливости и благополучия для граждан. "Только наша партия борется за справедливые тарифы, и мы знаем, как это сделать. Только наша партия сможет создать реальные рабочие места в стране. Мы сделаем все, чтобы в страну вернуть мир, стабильность и развитие. За нами стоит многомиллионная армия наших партийцев и избирателей. Мы не прекратим борьбу. Я верю - вместе мы победим!" - сказал Бойко, которого цитирует сайт партии.В пресс-службе партии заявили, что на митинг у Рады собрались более 6 тысяч сторонников партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" из разных уголков страны.Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина "снялась с крючка" минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.

https://ria.ru/20210607/donbass-1735962033.html

https://ria.ru/20210903/soglasheniya-1748623849.html

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в мире, украина, киев, верховная рада украины, юрий бойко, ситуация в днр и лнр, оппозиционная платформа - за жизнь, минские соглашения