Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/minskie_soglasheniya-1749365375.html
Оппозиция обвинила власти Украины в невыполнении минских соглашений
Оппозиция обвинила власти Украины в невыполнении минских соглашений - РИА Новости, 09.09.2021
Оппозиция обвинила власти Украины в невыполнении минских соглашений
Власти Украины не сделали ничего, чтобы выполнить минские соглашения, они не нашли политической воли для урегулирования ситуации в Донбассе, считает депутат... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T15:28
2021-09-09T15:28
в мире
украина
киев
верховная рада украины
юрий бойко
ситуация в днр и лнр
оппозиционная платформа - за жизнь
минские соглашения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155204/04/1552040400_0:398:2048:1550_1920x0_80_0_0_446736bc06bd4cf035031572567df5ca.jpg
КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Власти Украины не сделали ничего, чтобы выполнить минские соглашения, они не нашли политической воли для урегулирования ситуации в Донбассе, считает депутат Верховной рады и сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.В четверг у здания Верховной рады Украины в Киеве сторонники украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" проводят митинг."Сегодняшняя власть не сделала ничего, чтобы выполнить минские соглашения. И нынешний президент, и вся его команда не нашли политической воли для урегулирования конфликта на Донбассе... Они обещали, что будут бороться с бедностью, что уменьшат коммунальные тарифы, что в стране будет демократия. Что мы видим сегодня? В Украине продолжается война, проводятся репрессии против оппозиции, уничтожается свобода слова", - сказал Бойко во время выступления на митинге сторонников партии у здания Верховной рады в Киеве.Он заявил, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова вернуть мир на Украину, добиться справедливости и благополучия для граждан. "Только наша партия борется за справедливые тарифы, и мы знаем, как это сделать. Только наша партия сможет создать реальные рабочие места в стране. Мы сделаем все, чтобы в страну вернуть мир, стабильность и развитие. За нами стоит многомиллионная армия наших партийцев и избирателей. Мы не прекратим борьбу. Я верю - вместе мы победим!" - сказал Бойко, которого цитирует сайт партии.В пресс-службе партии заявили, что на митинг у Рады собрались более 6 тысяч сторонников партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" из разных уголков страны.Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина "снялась с крючка" минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.
https://ria.ru/20210607/donbass-1735962033.html
https://ria.ru/20210903/soglasheniya-1748623849.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155204/04/1552040400_0:206:2048:1742_1920x0_80_0_0_b7100b91aa77356592c114facc880086.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, верховная рада украины, юрий бойко, ситуация в днр и лнр, оппозиционная платформа - за жизнь, минские соглашения
15:28 09.09.2021
 
Оппозиция обвинила власти Украины в невыполнении минских соглашений

Депутат Рады Бойко: власти Украины не сделали ничего для выполнения минских соглашений

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДепутат Верховной рады и сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко
Депутат Верховной рады и сопредседатель фракции партии Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Власти Украины не сделали ничего, чтобы выполнить минские соглашения, они не нашли политической воли для урегулирования ситуации в Донбассе, считает депутат Верховной рады и сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.
В четверг у здания Верховной рады Украины в Киеве сторонники украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" проводят митинг.
Стена насосной станции, поврежденная в результате обстрела, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 11:22
"Оппозиционная платформа" потребовала изменить политику Киева в Донбассе
"Сегодняшняя власть не сделала ничего, чтобы выполнить минские соглашения. И нынешний президент, и вся его команда не нашли политической воли для урегулирования конфликта на Донбассе... Они обещали, что будут бороться с бедностью, что уменьшат коммунальные тарифы, что в стране будет демократия. Что мы видим сегодня? В Украине продолжается война, проводятся репрессии против оппозиции, уничтожается свобода слова", - сказал Бойко во время выступления на митинге сторонников партии у здания Верховной рады в Киеве.
Он заявил, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова вернуть мир на Украину, добиться справедливости и благополучия для граждан. "Только наша партия борется за справедливые тарифы, и мы знаем, как это сделать. Только наша партия сможет создать реальные рабочие места в стране. Мы сделаем все, чтобы в страну вернуть мир, стабильность и развитие. За нами стоит многомиллионная армия наших партийцев и избирателей. Мы не прекратим борьбу. Я верю - вместе мы победим!" - сказал Бойко, которого цитирует сайт партии.
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 19:10
В России отреагировали на заявления Украины об отказе от Минских соглашений
В пресс-службе партии заявили, что на митинг у Рады собрались более 6 тысяч сторонников партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" из разных уголков страны.
Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина "снялась с крючка" минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.
 
В миреУкраинаКиевВерховная Рада УкраиныЮрий БойкоСитуация в ДНР и ЛНРОппозиционная платформа - За жизньМинские соглашения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Путин объяснил высокие цены на газ в Европе
05:42Силы безопасности проверяют информацию о стрельбе на базе ВВС США в Огайо
05:20Посол Латвии заявил, что страны ЕС "не хотят новых проблем" из-за Украины
05:10Российские военные начали патрулировать освобожденный город в Сирии
05:08Сын актера Конкина рассказал, как тот девять раз выстрелил в него
04:59В России за сутки потушили 24 лесных пожара
04:57В Колумбии в результате взрыва один человек погиб и четверо ранены
04:32В России выросло количество рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию
04:13Сопротивление: талибы изгнали из Панджшера тысячи человек
04:12Назван актер, который заменит Шварценеггера в перезапуске "Правдивой лжи"
04:08Врач назвала самые полезные способы приготовления мяса
04:07На учениях "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин
03:58Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе
03:52СМИ: в США не менее шести человек пострадали в результате стрельбы
03:45В США возмущены давлением на сотрудников ООН со стороны талибов
03:31Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают
03:25В ЕР предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске
03:15В Приморье подрядчик обещал начать стройку после видео о пьяном стороже
03:07В России и Белоруссии стартовали учения "Запад-2021"
03:00Небензя: новые власти Афганистана могут избавить регион от наркоугрозы
Лента новостейМолния