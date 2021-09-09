В Госдуме оценили требование Киева о компенсациях из-за медуз в Азове
Депутат Госдумы Туров: требования Киева о компенсациях из-за медуз говорят о кризисе
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Депутат Государственной Думы Артем Туров оценил предложение главы Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александра Старуха судиться с Россией из-за нашествия медуз в Азовском море.
"Такие заявления, которые последнее время мы видим и слышим от элиты и управленческой части Украины, свидетельствуют о деградации и системном кризисе, которые существуют на Украине в этой сфере", — сказал парламентарий в эфире телеканала "Дума ТВ".
Туров отметил, что Киев находится в параллельной реальности. Власти соседней страны видят "руку Кремля" даже в природных катаклизмах и во внутренних проблемах, которые есть в государстве, подытожил депутат.
Ранее Глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух заявил, что России надо выставить счет из-за провального курортного сезона в регионе в связи с нашествием медуз. По его словам, в этом году отдыхающих на Азовском море буквально атаковали морские обитатели. Он убежден, что в этом виноваты россияне, которые выбирают пресную воду для полива. Кроме того, в результате строительства Крымского моста был нарушен природный ландшафт Черного моря, утверждает украинский чиновник.
30 августа, 20:04Нашествие медуз в Крыму"Суп из медуз" мешает купаться в Крыму. Эпицентр нашествия – берег Азовского моря. Медузы в августе здесь не редкость, но в последние годы их количество сильно возросло. Их укусы вызывают сильные ожоги, поэтому туристы отказываются от плавания в море и обычно переполненные пляжи пустеют.