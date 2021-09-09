https://ria.ru/20210909/meduzy-1749427056.html

В Госдуме оценили требование Киева о компенсациях из-за медуз в Азове

В Госдуме оценили требование Киева о компенсациях из-за медуз в Азове - РИА Новости, 09.09.2021

В Госдуме оценили требование Киева о компенсациях из-за медуз в Азове

Депутат Государственной Думы Артем Туров оценил предложение главы Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александра Старуха судиться с... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T20:36

2021-09-09T20:36

2021-09-09T20:36

политика

украина

азовское море

черное море

россия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Депутат Государственной Думы Артем Туров оценил предложение главы Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александра Старуха судиться с Россией из-за нашествия медуз в Азовском море.Туров отметил, что Киев находится в параллельной реальности. Власти соседней страны видят "руку Кремля" даже в природных катаклизмах и во внутренних проблемах, которые есть в государстве, подытожил депутат.Ранее Глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух заявил, что России надо выставить счет из-за провального курортного сезона в регионе в связи с нашествием медуз. По его словам, в этом году отдыхающих на Азовском море буквально атаковали морские обитатели. Он убежден, что в этом виноваты россияне, которые выбирают пресную воду для полива. Кроме того, в результате строительства Крымского моста был нарушен природный ландшафт Черного моря, утверждает украинский чиновник.

https://ria.ru/20210830/meduzy-1747893173.html

украина

азовское море

черное море

россия

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политика, украина, азовское море, черное море, россия