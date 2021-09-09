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В Госдуме оценили требование Киева о компенсациях из-за медуз в Азове
В Госдуме оценили требование Киева о компенсациях из-за медуз в Азове - РИА Новости, 09.09.2021
В Госдуме оценили требование Киева о компенсациях из-за медуз в Азове
Депутат Государственной Думы Артем Туров оценил предложение главы Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александра Старуха судиться с... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T20:36
2021-09-09T20:36
политика
украина
азовское море
черное море
россия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Депутат Государственной Думы Артем Туров оценил предложение главы Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александра Старуха судиться с Россией из-за нашествия медуз в Азовском море.Туров отметил, что Киев находится в параллельной реальности. Власти соседней страны видят "руку Кремля" даже в природных катаклизмах и во внутренних проблемах, которые есть в государстве, подытожил депутат.Ранее Глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух заявил, что России надо выставить счет из-за провального курортного сезона в регионе в связи с нашествием медуз. По его словам, в этом году отдыхающих на Азовском море буквально атаковали морские обитатели. Он убежден, что в этом виноваты россияне, которые выбирают пресную воду для полива. Кроме того, в результате строительства Крымского моста был нарушен природный ландшафт Черного моря, утверждает украинский чиновник.
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политика, украина, азовское море, черное море, россия
20:36 09.09.2021
 
В Госдуме оценили требование Киева о компенсациях из-за медуз в Азове

Депутат Госдумы Туров: требования Киева о компенсациях из-за медуз говорят о кризисе

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Депутат Государственной Думы Артем Туров оценил предложение главы Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александра Старуха судиться с Россией из-за нашествия медуз в Азовском море.
"Такие заявления, которые последнее время мы видим и слышим от элиты и управленческой части Украины, свидетельствуют о деградации и системном кризисе, которые существуют на Украине в этой сфере", — сказал парламентарий в эфире телеканала "Дума ТВ".
Туров отметил, что Киев находится в параллельной реальности. Власти соседней страны видят "руку Кремля" даже в природных катаклизмах и во внутренних проблемах, которые есть в государстве, подытожил депутат.
Ранее Глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух заявил, что России надо выставить счет из-за провального курортного сезона в регионе в связи с нашествием медуз. По его словам, в этом году отдыхающих на Азовском море буквально атаковали морские обитатели. Он убежден, что в этом виноваты россияне, которые выбирают пресную воду для полива. Кроме того, в результате строительства Крымского моста был нарушен природный ландшафт Черного моря, утверждает украинский чиновник.
Нашествие медуз в Крыму
30 августа, 20:04
Нашествие медуз в Крыму"Суп из медуз" мешает купаться в Крыму. Эпицентр нашествия – берег Азовского моря. Медузы в августе здесь не редкость, но в последние годы их количество сильно возросло. Их укусы вызывают сильные ожоги, поэтому туристы отказываются от плавания в море и обычно переполненные пляжи пустеют.
 
ПолитикаУкраинаАзовское мореЧерное мореРоссия
 
 
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