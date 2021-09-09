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Матвиенко рассказала о проекте по поддержке социальных НКО
Матвиенко рассказала о проекте по поддержке социальных НКО - РИА Новости, 09.09.2021
Матвиенко рассказала о проекте по поддержке социальных НКО
Минэкономразвития подготовило законопроект о распространении на социальные НКО мер поддержки, аналогичных поддержке организаций малого и среднего бизнеса,... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:50
2021-09-09T11:50
общество
московская область (подмосковье)
москва
валентина матвиенко
ханты-мансийский автономный округ
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Минэкономразвития подготовило законопроект о распространении на социальные НКО мер поддержки, аналогичных поддержке организаций малого и среднего бизнеса, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Министерством экономического развития подготовлен законопроект, который распространяет на социально ориентированные организации меры поддержки малого и среднего бизнеса", - сказала спикер в ходе IV Форума социальных инноваций регионов.По словам сенатора, расширяются масштабы социального бизнеса. В России насчитывается уже почти шесть тысяч официально зарегистрированных социальных предпринимателей. Хорошую динамику показывают Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Башкортостан, Москва, Нижегородская, Воронежская области.Матвиенко напомнила, что именно на форуме социнноваций продвигалась идея привлечения негосударственного сектора к предоставлению социальных услуг. "Это создало дополнительные возможности в самый непростой период эпидемии. Так, к работе по госзаказу были привлечены частные медицинские лаборатории. Были заключены соглашения с частными медицинскими учреждениями практически всех регионов страны", - отметила законодатель.Показали свою эффективность и социально ориентированные некоммерческие организации, которые оказывали и продолжают оказывать гражданам информационную, юридическую, психологическую помощь. Безусловно, для таких НКО нужно создавать максимально благоприятные условия, подчеркнула парламентарий.
https://ria.ru/20210714/moskva-1741179407.html
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московская область (подмосковье)
москва
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общество, московская область (подмосковье), москва, валентина матвиенко, ханты-мансийский автономный округ
11:50 09.09.2021
 
Матвиенко рассказала о проекте по поддержке социальных НКО

Спикер Совфеда Матвиенко: Минэкономразвития подготовило проект о поддержке социальных НКО

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Минэкономразвития подготовило законопроект о распространении на социальные НКО мер поддержки, аналогичных поддержке организаций малого и среднего бизнеса, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Министерством экономического развития подготовлен законопроект, который распространяет на социально ориентированные организации меры поддержки малого и среднего бизнеса", - сказала спикер в ходе IV Форума социальных инноваций регионов.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 08:12
В Москве запустили социальный агрегатор онлайн-магазинов НКО
По словам сенатора, расширяются масштабы социального бизнеса. В России насчитывается уже почти шесть тысяч официально зарегистрированных социальных предпринимателей. Хорошую динамику показывают Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Башкортостан, Москва, Нижегородская, Воронежская области.
Матвиенко напомнила, что именно на форуме социнноваций продвигалась идея привлечения негосударственного сектора к предоставлению социальных услуг. "Это создало дополнительные возможности в самый непростой период эпидемии. Так, к работе по госзаказу были привлечены частные медицинские лаборатории. Были заключены соглашения с частными медицинскими учреждениями практически всех регионов страны", - отметила законодатель.
Показали свою эффективность и социально ориентированные некоммерческие организации, которые оказывали и продолжают оказывать гражданам информационную, юридическую, психологическую помощь. Безусловно, для таких НКО нужно создавать максимально благоприятные условия, подчеркнула парламентарий.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваВалентина МатвиенкоХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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