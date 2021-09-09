https://ria.ru/20210909/matvienko-1749317734.html

Матвиенко рассказала о проекте по поддержке социальных НКО

Матвиенко рассказала о проекте по поддержке социальных НКО - РИА Новости, 09.09.2021

Матвиенко рассказала о проекте по поддержке социальных НКО

Минэкономразвития подготовило законопроект о распространении на социальные НКО мер поддержки, аналогичных поддержке организаций малого и среднего бизнеса,... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T11:50

2021-09-09T11:50

2021-09-09T11:50

общество

московская область (подмосковье)

москва

валентина матвиенко

ханты-мансийский автономный округ

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Минэкономразвития подготовило законопроект о распространении на социальные НКО мер поддержки, аналогичных поддержке организаций малого и среднего бизнеса, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Министерством экономического развития подготовлен законопроект, который распространяет на социально ориентированные организации меры поддержки малого и среднего бизнеса", - сказала спикер в ходе IV Форума социальных инноваций регионов.По словам сенатора, расширяются масштабы социального бизнеса. В России насчитывается уже почти шесть тысяч официально зарегистрированных социальных предпринимателей. Хорошую динамику показывают Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Башкортостан, Москва, Нижегородская, Воронежская области.Матвиенко напомнила, что именно на форуме социнноваций продвигалась идея привлечения негосударственного сектора к предоставлению социальных услуг. "Это создало дополнительные возможности в самый непростой период эпидемии. Так, к работе по госзаказу были привлечены частные медицинские лаборатории. Были заключены соглашения с частными медицинскими учреждениями практически всех регионов страны", - отметила законодатель.Показали свою эффективность и социально ориентированные некоммерческие организации, которые оказывали и продолжают оказывать гражданам информационную, юридическую, психологическую помощь. Безусловно, для таких НКО нужно создавать максимально благоприятные условия, подчеркнула парламентарий.

https://ria.ru/20210714/moskva-1741179407.html

https://ria.ru/20210812/nko-1745528041.html

московская область (подмосковье)

москва

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, московская область (подмосковье), москва, валентина матвиенко, ханты-мансийский автономный округ