Матвиенко рассказала о проекте по поддержке социальных НКО
Спикер Совфеда Матвиенко: Минэкономразвития подготовило проект о поддержке социальных НКО
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Минэкономразвития подготовило законопроект о распространении на социальные НКО мер поддержки, аналогичных поддержке организаций малого и среднего бизнеса, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Министерством экономического развития подготовлен законопроект, который распространяет на социально ориентированные организации меры поддержки малого и среднего бизнеса", - сказала спикер в ходе IV Форума социальных инноваций регионов.
По словам сенатора, расширяются масштабы социального бизнеса. В России насчитывается уже почти шесть тысяч официально зарегистрированных социальных предпринимателей. Хорошую динамику показывают Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Башкортостан, Москва, Нижегородская, Воронежская области.
Матвиенко напомнила, что именно на форуме социнноваций продвигалась идея привлечения негосударственного сектора к предоставлению социальных услуг. "Это создало дополнительные возможности в самый непростой период эпидемии. Так, к работе по госзаказу были привлечены частные медицинские лаборатории. Были заключены соглашения с частными медицинскими учреждениями практически всех регионов страны", - отметила законодатель.
Показали свою эффективность и социально ориентированные некоммерческие организации, которые оказывали и продолжают оказывать гражданам информационную, юридическую, психологическую помощь. Безусловно, для таких НКО нужно создавать максимально благоприятные условия, подчеркнула парламентарий.