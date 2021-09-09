https://ria.ru/20210909/mashiny-1749430036.html

Названы худшие подержанные автомобили

Названы худшие подержанные автомобили - РИА Новости, 09.09.2021

Названы худшие подержанные автомобили

Глава Союза автоэкспертов и оценщиков и компании AutoExpert Олег Амиров в беседе с Autonews перечислил машины, которые могут доставить проблемы при покупке на... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T21:25

2021-09-09T21:25

2021-09-09T21:46

renault s.a

renault logan

volvo ab

volkswagen tiguan

bmw 5

bmw ag

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/103843/47/1038434713_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_41c5e13ba2fae3700804d7f2cd33a2d6.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава Союза автоэкспертов и оценщиков и компании AutoExpert Олег Амиров в беседе с Autonews перечислил машины, которые могут доставить проблемы при покупке на вторичном рынке.Специалист назвал самые ненадежные автомобили в пяти разных ценовых категориях. В выборку попали модели возрастом до семи лет с пробегом не более ста тысяч километров.В самую дешевую категорию — до миллиона рублей — вошли Renault Logan, Sandero и Duster с коробкой передач DP2, автомобили Peugeot и Citroen с автоматической трансмиссией AL4 и двигателями с индексом EP6/EP6DT, а также модели Ford с турбированными моторами EcoBoost и роботизированными КПП PowerShift.Как объяснил Амиров, трансмиссия на перечисленных моделях французских производителей может потребовать ремонта на пробеге менее ста тысяч километров."Причина неисправностей — банальный перегрев", — пояснил Амиров.При этом эксперт назвал модели Renault с механической трансмиссией эталоном надежности, однако предостерег от покупки Peugeot и Citroen с двигателями EP6 и EP6DT."Их слабое место — это система охлаждения, механизм ГРМ и механизм бездроссельного впуска Valvetronic", — добавил он.Касаясь моделей Ford, Амиров отметил, что серьезные проблемы могут доставить турбированные моторы и роботизированные коробки передач."Уже на небольших пробегах автомобили требовали дорогостоящего ремонта, причем ремонт не дает гарантий, что автомобиль снова не сломается в скором времени", — пояснил он.Следующая категория — кроссоверы C-класса. Эксперт призвал не покупать Volkswagen Tiguan ранних серий с роботизированной коробкой передач, отметив при этом, что более поздние версии модели проблем с надежностью не имеют. Также Амиров обратил внимание на корейские кроссоверы Kia Sportage и Hyundai Tucson."Моторы рабочим объемом два и 2,4 литра имеют конструктивные недостатки, из-за которых часто появляются задиры в цилиндрах. Известно много случаев, когда двигатель требовал капитального ремонта на пробегах меньше ста тысяч километров", — пояснил он.Третья категория в подборке — седаны D-класса в массовом сегменте. Здесь эксперт выделил Ford Mondeo с мотором EcoBoost, а также Kia Optima и Hyundai Sonata c двигателями объемом два и 2,4 литра. Амиров пояснил, что корейские моторы могут выйти из строя до окончания гарантийного периода."Проблема в том, что после перегрева может деформировать гильзы, из-за чего начинается масложор. А также этот мотор любит задрать цилиндры", — уточнил эксперт.Следующая категория — премиальные седаны E-класса. Здесь Амиров отметил Jaguar XE и XF и BMW 5-й серии с мотором N63."У благородных английских Jaguar ХЕ и XF есть проблемы с надежностью, при этом стоимость их устранения может быть очень высокой", — сказал он. По словам Амирова, проблемы владельцам могут доставить и бензиновые, и дизельные двигатели.Что касается проблем у BMW с двигателем N63, эксперт заявил, что есть разные причины, почему этот мотор может "умереть" до конца гарантии."Тут и вытягивание резьбы болтов ГБЦ, и гидроудар из-за льющих форсунок, и слабый ГРМ. А еще в развале блока установлены две турбины, которые значительно повышают рабочую температуру мотора, из-за чего его ресурс значительно уменьшается", — пояснил он.Также Амиров обратил внимание на автомобили Volvo. По его словам, машины шведского производителя отличаются повышенным расходом масла.Последняя категория — семиместные внедорожники, минивэны и микроавтобусы. Амиров выделил Land Rover Discovery, BMW X7 с моторами N63 и Volvo XC90.Эксперт отметил, что у британского внедорожника есть риск поломки коленвала на дизельных двигателях и натяжителя цепи ГРМ на бензиновых. У кроссоверов BMW и Volvo возможны поломки, идентичные неполадкам на седанах тех же марок, добавил эксперт."Напомним про восьмицилиндровый мотор N63, который устанавливается в BMW X7 M50i. И добавлю сюда Volvo XC90, который в целом надежен, но многие жалуются на повышенный расход масла", — пояснил Амиров.

https://ria.ru/20210810/dvigatel-1745128669.html

https://ria.ru/20210818/mashina-1746158401.html

https://ria.ru/20210819/korobka-1746295465.html

https://ria.ru/20210906/ekonomiya-1748799869.html

https://ria.ru/20210908/avtomobilisty-1749210199.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

renault s.a, renault logan, volvo ab, volkswagen tiguan, bmw 5, bmw ag, авто