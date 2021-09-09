https://ria.ru/20210909/marshrut-1749373457.html

Туры по России будут разрабатывать с учетом ресторанов высокого класса

Туры по России будут разрабатывать с учетом ресторанов высокого класса - РИА Новости, 09.09.2021

Туры по России будут разрабатывать с учетом ресторанов высокого класса

Туротрасль разработает маршруты по России с учетом "мишленовских" ресторанов, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T17:44

2021-09-09T17:44

2021-09-09T17:45

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Туротрасль разработает маршруты по России с учетом "мишленовских" ресторанов, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на пресс-конференции, посвященной проекту по развитию гастрономического туризма в регионах страны."С 2021 года идет мониторинг гида Michelin на территории России. Они (инспекторы Michelin — ред.) собираются обозначить рестораны, которым могут присвоить звезды. Для туризма "мишленовские" рестораны будут одними из точек притяжения," — сказал Игнатьев, выразив надежду, что после завершения работы маршруты начнут разрабатывать с учетом таких заведений.Президент РСТ отметил, что в 2021 году в России должна была появиться собственная версия ресторанного рейтинга Michelin, одного из самых известных и старейших в мире."Гид до сих пор не представлен. Но мы можем пока двигаться и без него. У нас есть специалисты не хуже Michelin, которые могут сами обозначить рестораны высокого класса. Ведь наши рестораны давно вышли на мировой уровень. Например, московские и питерские рестораны не хуже лондонских или любых других", — пояснил он.В свою очередь посол Всемирной туристской организации ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов предложил создать в каждом регионе России Книгу ресторанов.

https://ria.ru/20210909/gory-1749318728.html

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