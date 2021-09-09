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Туры по России будут разрабатывать с учетом ресторанов высокого класса
Туры по России будут разрабатывать с учетом ресторанов высокого класса - РИА Новости, 09.09.2021
Туры по России будут разрабатывать с учетом ресторанов высокого класса
Туротрасль разработает маршруты по России с учетом "мишленовских" ресторанов, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T17:44
2021-09-09T17:44
2021-09-09T17:45
туризм
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вячеслав фетисов
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Туротрасль разработает маршруты по России с учетом "мишленовских" ресторанов, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на пресс-конференции, посвященной проекту по развитию гастрономического туризма в регионах страны."С 2021 года идет мониторинг гида Michelin на территории России. Они (инспекторы Michelin — ред.) собираются обозначить рестораны, которым могут присвоить звезды. Для туризма "мишленовские" рестораны будут одними из точек притяжения," — сказал Игнатьев, выразив надежду, что после завершения работы маршруты начнут разрабатывать с учетом таких заведений.Президент РСТ отметил, что в 2021 году в России должна была появиться собственная версия ресторанного рейтинга Michelin, одного из самых известных и старейших в мире."Гид до сих пор не представлен. Но мы можем пока двигаться и без него. У нас есть специалисты не хуже Michelin, которые могут сами обозначить рестораны высокого класса. Ведь наши рестораны давно вышли на мировой уровень. Например, московские и питерские рестораны не хуже лондонских или любых других", — пояснил он.В свою очередь посол Всемирной туристской организации ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов предложил создать в каждом регионе России Книгу ресторанов.
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российский союз туриндустрии (рст), всемирная туристская организация, новости - туризм, туристы, вячеслав фетисов, россия, гастрономия, еда, кафе, рестораны, еда - туризм
17:44 09.09.2021 (обновлено: 17:45 09.09.2021)
Туры по России будут разрабатывать с учетом ресторанов высокого класса
В туристические маршруты по России включат рестораны со звездами Michelin
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Туротрасль разработает маршруты по России с учетом "мишленовских" ресторанов, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на пресс-конференции, посвященной проекту по развитию гастрономического туризма в регионах страны.
"С 2021 года идет мониторинг гида Michelin на территории России. Они (инспекторы Michelin — ред.) собираются обозначить рестораны, которым могут присвоить звезды. Для туризма "мишленовские" рестораны будут одними из точек притяжения," — сказал Игнатьев, выразив надежду, что после завершения работы маршруты начнут разрабатывать с учетом таких заведений.
Президент РСТ отметил, что в 2021 году в России должна была появиться собственная версия ресторанного рейтинга Michelin, одного из самых известных и старейших в мире.
"Гид до сих пор не представлен. Но мы можем пока двигаться и без него. У нас есть специалисты не хуже Michelin, которые могут сами обозначить рестораны высокого класса. Ведь наши рестораны давно вышли на мировой уровень. Например, московские и питерские рестораны не хуже лондонских или любых других", — пояснил он.
В свою очередь посол Всемирной туристской организации ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов предложил создать в каждом регионе России Книгу ресторанов.