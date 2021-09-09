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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210909/lyubimova-1749421184.html
Любимова призвала не верить "глупостям" об обналичивании "Пушкинской карты"
Любимова призвала не верить "глупостям" об обналичивании "Пушкинской карты" - РИА Новости, 09.09.2021
Любимова призвала не верить "глупостям" об обналичивании "Пушкинской карты"
Потратить средства "Пушкинской карты" можно только в учреждениях культуры, информация о том, что их можно обналичить, – это "глупости из даркнета", заявила... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T19:34
2021-09-09T19:34
культура
технологии
ольга любимова
россия
культура
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СУДАК, 9 сен - РИА Новости. Потратить средства "Пушкинской карты" можно только в учреждениях культуры, информация о том, что их можно обналичить, – это "глупости из даркнета", заявила министр культуры РФ Ольга Любимова."Я сразу объясню: те самые культурные рубли, которые хранятся на карте, 3 тысячи, можно потратить только у нас. Пожалуйста, не надо читать все эти глупости в даркнете, где говорят, что это можно обналичить. В попытке воспользоваться предложениями можно потерять время или реальные деньги", - сказала Любимова на площадке фестиваля "Таврида.АРТ".Ранее министр предупредила о мошенниках, продающих "Пушкинскую карту", и напомнила, что при подключении к программе стоит пользоваться только официальными сервисами. "Пушкинская карта" именная и не подлежит продаже или передаче третьим лицам, все билеты, которые приобретаются ней, также именные.Всероссийская культурная программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить специальную банковскую карту платежной системы "Мир", куда будут начисляться средства для посещения театров, музеев, концертных залов и других учреждений культуры.
https://ria.ru/20210903/karta-1748635551.html
https://ria.ru/20210830/karta-1747823602.html
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технологии, ольга любимова, россия, культура
19:34 09.09.2021
 
Любимова призвала не верить "глупостям" об обналичивании "Пушкинской карты"

Министр культуры Любимова: обналичить культурные рубли "Пушкинской карты" нельзя

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОбразцы "Пушкинской карты"
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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СУДАК, 9 сен - РИА Новости. Потратить средства "Пушкинской карты" можно только в учреждениях культуры, информация о том, что их можно обналичить, – это "глупости из даркнета", заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Я сразу объясню: те самые культурные рубли, которые хранятся на карте, 3 тысячи, можно потратить только у нас. Пожалуйста, не надо читать все эти глупости в даркнете, где говорят, что это можно обналичить. В попытке воспользоваться предложениями можно потерять время или реальные деньги", - сказала Любимова на площадке фестиваля "Таврида.АРТ".
Презентация, посвященная запуску культурной программы Пушкинская карта - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
3 сентября, 20:34Культура
Миллион человек оформили "Пушкинскую карту" за три дня
Ранее министр предупредила о мошенниках, продающих "Пушкинскую карту", и напомнила, что при подключении к программе стоит пользоваться только официальными сервисами. "Пушкинская карта" именная и не подлежит продаже или передаче третьим лицам, все билеты, которые приобретаются ней, также именные.
Всероссийская культурная программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить специальную банковскую карту платежной системы "Мир", куда будут начисляться средства для посещения театров, музеев, концертных залов и других учреждений культуры.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
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КультураТехнологииОльга ЛюбимоваРоссияКультура
 
 
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