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Любимова призвала не верить "глупостям" об обналичивании "Пушкинской карты"
Любимова призвала не верить "глупостям" об обналичивании "Пушкинской карты" - РИА Новости, 09.09.2021
Любимова призвала не верить "глупостям" об обналичивании "Пушкинской карты"
Потратить средства "Пушкинской карты" можно только в учреждениях культуры, информация о том, что их можно обналичить, – это "глупости из даркнета", заявила... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T19:34
2021-09-09T19:34
2021-09-09T19:34
культура
технологии
ольга любимова
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культура
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СУДАК, 9 сен - РИА Новости. Потратить средства "Пушкинской карты" можно только в учреждениях культуры, информация о том, что их можно обналичить, – это "глупости из даркнета", заявила министр культуры РФ Ольга Любимова."Я сразу объясню: те самые культурные рубли, которые хранятся на карте, 3 тысячи, можно потратить только у нас. Пожалуйста, не надо читать все эти глупости в даркнете, где говорят, что это можно обналичить. В попытке воспользоваться предложениями можно потерять время или реальные деньги", - сказала Любимова на площадке фестиваля "Таврида.АРТ".Ранее министр предупредила о мошенниках, продающих "Пушкинскую карту", и напомнила, что при подключении к программе стоит пользоваться только официальными сервисами. "Пушкинская карта" именная и не подлежит продаже или передаче третьим лицам, все билеты, которые приобретаются ней, также именные.Всероссийская культурная программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить специальную банковскую карту платежной системы "Мир", куда будут начисляться средства для посещения театров, музеев, концертных залов и других учреждений культуры.
https://ria.ru/20210903/karta-1748635551.html
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технологии, ольга любимова, россия, культура
Любимова призвала не верить "глупостям" об обналичивании "Пушкинской карты"
Министр культуры Любимова: обналичить культурные рубли "Пушкинской карты" нельзя
СУДАК, 9 сен - РИА Новости.
Потратить средства "Пушкинской карты" можно только в учреждениях культуры, информация о том, что их можно обналичить, – это "глупости из даркнета", заявила министр культуры РФ Ольга Любимова
.
"Я сразу объясню: те самые культурные рубли, которые хранятся на карте, 3 тысячи, можно потратить только у нас. Пожалуйста, не надо читать все эти глупости в даркнете, где говорят, что это можно обналичить. В попытке воспользоваться предложениями можно потерять время или реальные деньги", - сказала Любимова на площадке фестиваля "Таврида.АРТ".
Ранее министр предупредила о мошенниках, продающих "Пушкинскую карту", и напомнила, что при подключении к программе стоит пользоваться только официальными сервисами. "Пушкинская карта" именная и не подлежит продаже или передаче третьим лицам, все билеты, которые приобретаются ней, также именные.
Всероссийская культурная программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить специальную банковскую карту платежной системы "Мир", куда будут начисляться средства для посещения театров, музеев, концертных залов и других учреждений культуры.