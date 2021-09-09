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Песков оценил сроки окончания пандемии коронавируса
Песков оценил сроки окончания пандемии коронавируса - РИА Новости, 09.09.2021
Песков оценил сроки окончания пандемии коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что не за горами день, когда можно будет свободно вздохнуть от коронавируса, но не думает, что это... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T22:32
2021-09-09T22:32
2021-09-09T22:37
распространение коронавируса
дмитрий песков
коронавирусы
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что не за горами день, когда можно будет свободно вздохнуть от коронавируса, но не думает, что это случится скоро."Я думаю, что все в мире соскучились по такому общению, наверное, полностью оно вернуться не может, но думаю, что постепенно все-таки возвращается. Будем надеяться, что наступит день, когда мы свободно вздохнём от коронавируса, хотя не думаю, что это случится скоро", - сказал Песков.
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дмитрий песков, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19
22:32 09.09.2021 (обновлено: 22:37 09.09.2021)
Песков оценил сроки окончания пандемии коронавируса
Пресс-секретарь президента Песков: день, когда свободно вздохнем от COVID-19, не за горами