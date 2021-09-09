https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749436927.html

Песков оценил сроки окончания пандемии коронавируса

Песков оценил сроки окончания пандемии коронавируса - РИА Новости, 09.09.2021

Песков оценил сроки окончания пандемии коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что не за горами день, когда можно будет свободно вздохнуть от коронавируса, но не думает, что это... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T22:32

2021-09-09T22:32

2021-09-09T22:37

распространение коронавируса

дмитрий песков

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741827818_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f8866f76cb972dcee04fa60dc358798b.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что не за горами день, когда можно будет свободно вздохнуть от коронавируса, но не думает, что это случится скоро."Я думаю, что все в мире соскучились по такому общению, наверное, полностью оно вернуться не может, но думаю, что постепенно все-таки возвращается. Будем надеяться, что наступит день, когда мы свободно вздохнём от коронавируса, хотя не думаю, что это случится скоро", - сказал Песков.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19