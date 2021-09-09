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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749350112.html
Иммунолог предупредил об эволюции дельта-штамма коронавируса
Иммунолог предупредил об эволюции дельта-штамма коронавируса - РИА Новости, 09.09.2021
Иммунолог предупредил об эволюции дельта-штамма коронавируса
Дельта-вариант коронавируса может получить новые особенности, заявил Ura.ru кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Он объяснил это постоянными... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:24
2021-09-09T17:22
распространение коронавируса
общество
сша
бразилия
университет джонса хопкинса
воз
николай крючков
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Дельта-вариант коронавируса может получить новые особенности, заявил Ura.ru кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Он объяснил это постоянными мутациями."Дельта — это линия, как и дельта плюс. Внутри много штаммов, и они продолжают эволюционировать. Происходят отдельные ответвления", — подчеркнул специалист.Он также отметил, что сейчас в России чаще всего встречается именно этот вариант, поэтому не исключено, что инфекция приобретет новые свойства.В свою очередь, врач Евгений Тимаков заявил, что любой штамм подвергается видоизменению, но он уверен, что более опасные из них не получат широкого распространения. Однако дельта и аналогичные ему обладают высокой эволюционной перспективой, подытожил специалист.Впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм коронавируса встречается по всему миру, в том числе и в России. Среди его основных особенностей — более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни. Кроме того, он приводит к появлению у пациентов дополнительных симптомов, таких как нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.
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Штаммы коронавируса COVID-19: какие распространены в России и чем опасны
Новые мутации коронавируса Всемирная организация здравоохранения решила обозначать буквами греческого алфавита. Первые четыре достались уже широко распространенным штаммам, которые ВОЗ выделила в группу наиболее опасных для человека: “британский” штамм получил название альфа, “южноафриканский” — бета, “бразильский” — гамма, а “индийский” — дельта. Ученые посчитали, что практика названия штаммов по странам, где они были обнаружены, носит дискриминационный характер. Правда, те же ученые выразили опасения, что букв в алфавите может и не хватить, коронавирус постоянно мутирует. Какие штаммы преобладают в нашей стране и чем опасны, смотрите в видеоинфографике Ria.ru.
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общество, сша, бразилия, университет джонса хопкинса, воз, николай крючков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков
14:24 09.09.2021 (обновлено: 17:22 09.09.2021)
 
Иммунолог предупредил об эволюции дельта-штамма коронавируса

Иммунолог Крючков предупредил об эволюции дельта-штамма коронавируса

© РИА Новости / Евгений БиятовЕмкость с антигеном с меткой в лаборатории в технопарке "Сколково"
Емкость с антигеном с меткой в лаборатории в технопарке Сколково - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Дельта-вариант коронавируса может получить новые особенности, заявил Ura.ru кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Он объяснил это постоянными мутациями.
"Дельта — это линия, как и дельта плюс. Внутри много штаммов, и они продолжают эволюционировать. Происходят отдельные ответвления", — подчеркнул специалист.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
Вчера, 12:48Распространение коронавируса
Попова уверена, что коронавирус останется еще надолго
Он также отметил, что сейчас в России чаще всего встречается именно этот вариант, поэтому не исключено, что инфекция приобретет новые свойства.
В свою очередь, врач Евгений Тимаков заявил, что любой штамм подвергается видоизменению, но он уверен, что более опасные из них не получат широкого распространения. Однако дельта и аналогичные ему обладают высокой эволюционной перспективой, подытожил специалист.
Впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм коронавируса встречается по всему миру, в том числе и в России. Среди его основных особенностей — более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни. Кроме того, он приводит к появлению у пациентов дополнительных симптомов, таких как нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.
 
Распространение коронавирусаОбществоСШАБразилияУниверситет Джонса ХопкинсаВОЗНиколай КрючковЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЕвгений Тимаков
 
 
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