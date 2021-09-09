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В Москве за сутки госпитализировали 480 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 480 человек с коронавирусом - РИА Новости, 09.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали 480 человек с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализированы 480 человек с COVID, на ИВЛ находятся 262 человека, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:42
2021-09-09T11:42
2021-09-09T11:42
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 480 человек с COVID, на ИВЛ находятся 262 человека, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлен 1 801 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 480 человек. На ИВЛ находятся 262 человека. В городе выздоровел ещё 1 461 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 460 093", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20210907/deripaska-1749034659.html
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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 480 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 480 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 262 человека