https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749316347.html

В Москве за сутки госпитализировали 480 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 480 человек с коронавирусом - РИА Новости, 09.09.2021

В Москве за сутки госпитализировали 480 человек с коронавирусом

За сутки в Москве госпитализированы 480 человек с COVID, на ИВЛ находятся 262 человека, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T11:42

2021-09-09T11:42

2021-09-09T11:42

распространение коронавируса

общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 480 человек с COVID, на ИВЛ находятся 262 человека, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлен 1 801 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 480 человек. На ИВЛ находятся 262 человека. В городе выздоровел ещё 1 461 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 460 093", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20210907/deripaska-1749034659.html

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2021

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