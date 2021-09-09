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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 480 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 480 человек с коронавирусом - РИА Новости, 09.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали 480 человек с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализированы 480 человек с COVID, на ИВЛ находятся 262 человека, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:42
2021-09-09T11:42
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общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 480 человек с COVID, на ИВЛ находятся 262 человека, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлен 1 801 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 480 человек. На ИВЛ находятся 262 человека. В городе выздоровел ещё 1 461 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 460 093", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:42 09.09.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 480 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 480 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 262 человека

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 480 человек с COVID, на ИВЛ находятся 262 человека, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве выявлен 1 801 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 480 человек. На ИВЛ находятся 262 человека. В городе выздоровел ещё 1 461 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 460 093", - говорится в сообщении.
Бизнесмен Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
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Дерипаска спрогнозировал "тяжелые испытания" в борьбе с коронавирусом
Отмечается, что в столице скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
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