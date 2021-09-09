https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749314379.html

В России за сутки выявили 18 380 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 18 380 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 09.09.2021

В России за сутки выявили 18 380 новых случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 18 380 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T11:33

2021-09-09T11:33

2021-09-09T12:35

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745111952_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5708506f4c110fa17592f67864a0621f.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В России за сутки зарегистрировали 18 380 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Больше всего новых пациентов в Москве — 1801, Санкт-Петербурге — 1380, Подмосковье — 525; меньше всего в Магаданской области — 26, на Чукотке — 13, в Ненецком округе — десять.Накануне сообщалось о 18 024 зараженных. Темп прироста составил 0,26 процента. За все время пандемии в стране зафиксировали 7 084 284 случая заболевания.Жертвами инфекции стали 794 человека, выписались 19 639. За весь период в стране умерли 190 376 пациентов, вылечился 6 340 151.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 221,6 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 222 миллиона. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://ria.ru/20210807/superrasprostranitel-1744831209.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии