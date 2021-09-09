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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749314379.html
В России за сутки выявили 18 380 новых случаев COVID-19
В России за сутки выявили 18 380 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 09.09.2021
В России за сутки выявили 18 380 новых случаев COVID-19
В России за сутки зарегистрировали 18 380 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:33
2021-09-09T12:35
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В России за сутки зарегистрировали 18 380 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Больше всего новых пациентов в Москве — 1801, Санкт-Петербурге — 1380, Подмосковье — 525; меньше всего в Магаданской области — 26, на Чукотке — 13, в Ненецком округе — десять.Накануне сообщалось о 18 024 зараженных. Темп прироста составил 0,26 процента. За все время пандемии в стране зафиксировали 7 084 284 случая заболевания.Жертвами инфекции стали 794 человека, выписались 19 639. За весь период в стране умерли 190 376 пациентов, вылечился 6 340 151.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 221,6 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 222 миллиона. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
https://ria.ru/20210807/superrasprostranitel-1744831209.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 09.09.2021 (обновлено: 12:35 09.09.2021)
 
В России за сутки выявили 18 380 новых случаев COVID-19

Оперштаб: число случаев COVID-19 за сутки в России выросло на 18 380

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи заезжает на территорию клинической больницы скорой помощи во Владикавказе
Автомобиль скорой помощи заезжает на территорию клинической больницы скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Ольга Смольская
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В России за сутки зарегистрировали 18 380 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Больше всего новых пациентов в Москве — 1801, Санкт-Петербурге — 1380, Подмосковье — 525; меньше всего в Магаданской области — 26, на Чукотке — 13, в Ненецком округе — десять.
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19 августа, 12:25
Накануне сообщалось о 18 024 зараженных. Темп прироста составил 0,26 процента. За все время пандемии в стране зафиксировали 7 084 284 случая заболевания.
Жертвами инфекции стали 794 человека, выписались 19 639. За весь период в стране умерли 190 376 пациентов, вылечился 6 340 151.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 221,6 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 222 миллиона. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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