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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210909/kontsert-1749297444.html
Китайско-российский концерт откроет Фестиваль китайской культуры в России
Китайско-российский концерт откроет Фестиваль китайской культуры в России - РИА Новости, 09.09.2021
Китайско-российский концерт откроет Фестиваль китайской культуры в России
В рамках церемонии открытия Фестиваля китайской культуры в России 9 сентября в 19:00 по пекинскому времени (14:00 мск) состоится онлайн-концерт, организованный... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T10:30
2021-09-09T10:30
россия-китай: главное
китай
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культура
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МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В рамках церемонии открытия Фестиваля китайской культуры в России 9 сентября в 19:00 по пекинскому времени (14:00 мск) состоится онлайн-концерт, организованный Министерством культуры и туризма КНР и Министерством культуры РФ.Он будет проходить на ведущих китайских и российских онлайн-платформах СМИ обеих стран, платформах для коротких видео. Концерт также можно посмотреть в интернет-эфире мобильного приложения "Россия-Китай: главное", телеканала CGTN на русском, видео-приложения Медиакорпорации Китая "Яншипинь", в популярных социальных сетях Китая и России – в микроблоге портала Sina и ВКонтакте.В ходе концерта музыканты Нанкинского национального оркестра Китая и Большого симфонического оркестра им. П.И.Чайковского вместе исполнят прекрасные мелодии. В программе концерта вас ждут известные музыкальные произведения двух стран: "Ода красному знамени", "Я люблю тебя, Китай", "Славянский марш", "Калинка" и др.Фестиваль китайской культуры в России знакомит российскую публику с уникальным восточным искусством, помогает по-новому открыть страну с древней историей и многообразной культурой.
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китай, россия, культура
10:30 09.09.2021
 

Китайско-российский концерт откроет Фестиваль китайской культуры в России

© "Россия-Китай: главное"Фестиваль китайской культуры в России
Фестиваль китайской культуры в России
© "Россия-Китай: главное"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В рамках церемонии открытия Фестиваля китайской культуры в России 9 сентября в 19:00 по пекинскому времени (14:00 мск) состоится онлайн-концерт, организованный Министерством культуры и туризма КНР и Министерством культуры РФ.
Он будет проходить на ведущих китайских и российских онлайн-платформах СМИ обеих стран, платформах для коротких видео. Концерт также можно посмотреть в интернет-эфире мобильного приложения "Россия-Китай: главное", телеканала CGTN на русском, видео-приложения Медиакорпорации Китая "Яншипинь", в популярных социальных сетях Китая и России – в микроблоге портала Sina и ВКонтакте.
Маски Саньсиндуй - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 12:53Россия-Китай: Главное
Из глубины тысячелетий. Что скрывают древние китайские гробницы
В ходе концерта музыканты Нанкинского национального оркестра Китая и Большого симфонического оркестра им. П.И.Чайковского вместе исполнят прекрасные мелодии. В программе концерта вас ждут известные музыкальные произведения двух стран: "Ода красному знамени", "Я люблю тебя, Китай", "Славянский марш", "Калинка" и др.
Фестиваль китайской культуры в России знакомит российскую публику с уникальным восточным искусством, помогает по-новому открыть страну с древней историей и многообразной культурой.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияКультура
 
 
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