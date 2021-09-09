https://ria.ru/20210909/kholodilnik-1749382343.html
В Росприроднадзоре оценили возможность дефицита холодильников
В Росприроднадзоре оценили возможность дефицита холодильников - РИА Новости, 09.09.2021
В Росприроднадзоре оценили возможность дефицита холодильников
Дефицита холодильников и кондиционеров из-за ограничения на ввоз в страну хладагентов не будет, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:39
2021-09-09T16:39
2021-09-09T17:07
экономика
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
светлана радионова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742189234_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0dc3ad3537358ecfcce42f4013ab772b.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Дефицита холодильников и кондиционеров из-за ограничения на ввоз в страну хладагентов не будет, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.Радионова напомнила, что 1 апреля 2021 года вступила в силу Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу о стойких органических загрязнителях. Эта поправка ввела ограничения на ввоз и вывоз гидрофторуглеродов – вещества, которым заправляются холодильники и кондиционеры. Россия определила для себя объем в 49 миллионов тонн гидрофторуглеродов, который может обращаться на территории страны. При этом в ведомство продолжают поступать заявки на экспорт этого вещества в объемах, превышающих предельные."Не будет у нас в стране дефицита холодильников и кондиционеров. Есть большая климатическая повестка, есть Монреальский протокол, и есть Кигалийская поправка. Вступила в силу она с 1 апреля этого года", - сказала Радионова в эфире канала "Россия 24".Она уточнила, что еще в прошлом году было ясно, что будут сложности с регулированием."Сейчас два министерства (Минэкономики и Минприроды) должны решить, достигли мы этого предела (по экспорту вещества - ред.) или нет", - сказала Радионова.Ранее издание РБК сообщало, что Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники заявила о сложностях с ввозом в страну хладагентов, использующихся в производстве и обслуживании холодильников и кондиционеров. Импортеры гидрофторуглеродов с июля 2021 года не смогли получить разрешительные документы на ввоз хладагентов и их содержащей техники от Росприроднадзора.
https://realty.ria.ru/20210727/tekhnika-1742266430.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742189234_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69575b839650dbc9045b0881d7618aaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, россия
16:39 09.09.2021 (обновлено: 17:07 09.09.2021)
В Росприроднадзоре оценили возможность дефицита холодильников
В Росприроднадзоре исключили возникновение дефицита холодильников в России