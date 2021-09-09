https://ria.ru/20210909/kholodilnik-1749382343.html

В Росприроднадзоре оценили возможность дефицита холодильников

В Росприроднадзоре оценили возможность дефицита холодильников - РИА Новости, 09.09.2021

В Росприроднадзоре оценили возможность дефицита холодильников

Дефицита холодильников и кондиционеров из-за ограничения на ввоз в страну хладагентов не будет, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T16:39

2021-09-09T16:39

2021-09-09T17:07

экономика

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

светлана радионова

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Дефицита холодильников и кондиционеров из-за ограничения на ввоз в страну хладагентов не будет, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.Радионова напомнила, что 1 апреля 2021 года вступила в силу Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу о стойких органических загрязнителях. Эта поправка ввела ограничения на ввоз и вывоз гидрофторуглеродов – вещества, которым заправляются холодильники и кондиционеры. Россия определила для себя объем в 49 миллионов тонн гидрофторуглеродов, который может обращаться на территории страны. При этом в ведомство продолжают поступать заявки на экспорт этого вещества в объемах, превышающих предельные."Не будет у нас в стране дефицита холодильников и кондиционеров. Есть большая климатическая повестка, есть Монреальский протокол, и есть Кигалийская поправка. Вступила в силу она с 1 апреля этого года", - сказала Радионова в эфире канала "Россия 24".Она уточнила, что еще в прошлом году было ясно, что будут сложности с регулированием."Сейчас два министерства (Минэкономики и Минприроды) должны решить, достигли мы этого предела (по экспорту вещества - ред.) или нет", - сказала Радионова.Ранее издание РБК сообщало, что Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники заявила о сложностях с ввозом в страну хладагентов, использующихся в производстве и обслуживании холодильников и кондиционеров. Импортеры гидрофторуглеродов с июля 2021 года не смогли получить разрешительные документы на ввоз хладагентов и их содержащей техники от Росприроднадзора.

https://realty.ria.ru/20210727/tekhnika-1742266430.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, россия