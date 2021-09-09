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В Росприроднадзоре оценили возможность дефицита холодильников
В Росприроднадзоре оценили возможность дефицита холодильников - РИА Новости, 09.09.2021
В Росприроднадзоре оценили возможность дефицита холодильников
Дефицита холодильников и кондиционеров из-за ограничения на ввоз в страну хладагентов не будет, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:39
2021-09-09T17:07
экономика
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
светлана радионова
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Дефицита холодильников и кондиционеров из-за ограничения на ввоз в страну хладагентов не будет, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.Радионова напомнила, что 1 апреля 2021 года вступила в силу Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу о стойких органических загрязнителях. Эта поправка ввела ограничения на ввоз и вывоз гидрофторуглеродов – вещества, которым заправляются холодильники и кондиционеры. Россия определила для себя объем в 49 миллионов тонн гидрофторуглеродов, который может обращаться на территории страны. При этом в ведомство продолжают поступать заявки на экспорт этого вещества в объемах, превышающих предельные."Не будет у нас в стране дефицита холодильников и кондиционеров. Есть большая климатическая повестка, есть Монреальский протокол, и есть Кигалийская поправка. Вступила в силу она с 1 апреля этого года", - сказала Радионова в эфире канала "Россия 24".Она уточнила, что еще в прошлом году было ясно, что будут сложности с регулированием."Сейчас два министерства (Минэкономики и Минприроды) должны решить, достигли мы этого предела (по экспорту вещества - ред.) или нет", - сказала Радионова.Ранее издание РБК сообщало, что Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники заявила о сложностях с ввозом в страну хладагентов, использующихся в производстве и обслуживании холодильников и кондиционеров. Импортеры гидрофторуглеродов с июля 2021 года не смогли получить разрешительные документы на ввоз хладагентов и их содержащей техники от Росприроднадзора.
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экономика, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, россия
16:39 09.09.2021 (обновлено: 17:07 09.09.2021)
 
В Росприроднадзоре оценили возможность дефицита холодильников

В Росприроднадзоре исключили возникновение дефицита холодильников в России

© Depositphotos / AndreyPopovМногокамерный холодильник
Многокамерный холодильник - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Depositphotos / AndreyPopov
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Дефицита холодильников и кондиционеров из-за ограничения на ввоз в страну хладагентов не будет, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Радионова напомнила, что 1 апреля 2021 года вступила в силу Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу о стойких органических загрязнителях. Эта поправка ввела ограничения на ввоз и вывоз гидрофторуглеродов – вещества, которым заправляются холодильники и кондиционеры. Россия определила для себя объем в 49 миллионов тонн гидрофторуглеродов, который может обращаться на территории страны. При этом в ведомство продолжают поступать заявки на экспорт этого вещества в объемах, превышающих предельные.
"Не будет у нас в стране дефицита холодильников и кондиционеров. Есть большая климатическая повестка, есть Монреальский протокол, и есть Кигалийская поправка. Вступила в силу она с 1 апреля этого года", - сказала Радионова в эфире канала "Россия 24".
Она уточнила, что еще в прошлом году было ясно, что будут сложности с регулированием.
"Сейчас два министерства (Минэкономики и Минприроды) должны решить, достигли мы этого предела (по экспорту вещества - ред.) или нет", - сказала Радионова.
Ранее издание РБК сообщало, что Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники заявила о сложностях с ввозом в страну хладагентов, использующихся в производстве и обслуживании холодильников и кондиционеров. Импортеры гидрофторуглеродов с июля 2021 года не смогли получить разрешительные документы на ввоз хладагентов и их содержащей техники от Росприроднадзора.
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ЭкономикаМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Светлана РадионоваРоссия
 
 
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