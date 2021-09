https://ria.ru/20210909/kataloniya-1749391635.html

МИД потребовал опровержений от NYT связи Москвы с референдумом в Каталонии

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел России ждет от газеты New York Times опровержение статьи о якобы связи России с референдумом в Каталонии, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Захарова назвала публикацию газеты фальшивкой."Я хотела бы обратить внимание, что мы ждем опровержения от New York Times. Мы действительно будем отслеживать, появилось опровержение или нет, мы эту тему не оставим", - сказала Захарова на брифинге.Официальный представитель МИД РФ отметила, что ситуация в Каталонии - внутреннее дело Испании. По ее словам, Россия уже ранее опровергла информацию из публикации New York Times."Понимаете, сложность состоит в том, что чушь невозможно опровергнуть. В этом они действительно сильны. Они публикуют то, что в принципе очень сложно каким-то образом дезавуировать", - добавила Захарова. По ее словам, журналисты, подготовившие публикацию New York Times, уже вписаны в историю мировых фейков.Ранее советник бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона Жозеп Луис Алай сказал, что летал в Москву весной 2019 года, но заявил, что эти поездки были частью регулярных контактов с зарубежными журналистами и официальными лицами. Газета New York Times со ссылкой на доклад европейской разведки заявляла, что Алай встречался с российскими официальными лицами, чтобы заручиться поддержкой России в отделении Каталонии от Испании. Газета утверждает, что в России Алай и "российский бизнесмен Александр Дмитренко встретились с несколькими действующими чиновниками внешней разведки, а также с Олегом Владимировичем Сыромолотовым.., который сейчас отвечает за противодействие терроризму и занимает должность заместителя министра иностранных дел".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что в Кремле категорически отвергают причастность Москвы к событиям в Каталонии: это инсинуации и ложь. Офис Пучдемона также раскритиковал публикацию NYT.Региональный парламент Каталонии незаконно провозгласил независимость от Испании после референдума в октябре 2017 года. После этого Пучдемон, а также несколько бывших членов его правительства уехали из Испании. Они были объявлены в национальный и европейский розыск. Ряд политиков при этом были приговорены к тюремному заключению в Испании, но летом 2021 года помилованы. В мае 2019 года Пучдемон был избран в Европарламент.

