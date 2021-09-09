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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20210909/kanatka-1749415611.html
В Калуге построят канатную дорогу через Оку
В Калуге построят канатную дорогу через Оку - РИА Новости, 09.09.2021
В Калуге построят канатную дорогу через Оку
Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ одобрила Калужской области два инфраструктурных бюджетных кредита на строительство в Калуге канатной... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T18:59
2021-09-09T18:59
калужская область
общество
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калужская область
козельск
калуга
владимир путин
владислав шапша
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КАЛУГА, 9 сен - РИА Новости. Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ одобрила Калужской области два инфраструктурных бюджетных кредита на строительство в Калуге канатной дороги через реку Ока и на модернизацию общественного транспорта в Обнинске.Правительство Калужской области сообщает, что в четверг губернатор области Владислав Шапша в формате видеоконференции принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Одним из вопросов было предоставление регионам инфраструктурных кредитов."Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ одобрила нашему региону два проекта развития территорий с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов! Нам одобрен транспортно-туристический проект строительства канатной дороги над Окой от Квани до музея космонавтики протяженностью 2,3 километра. И еще одна одобренная заявка - по модернизации общественного транспорта в Обнинске с использованием газомоторных автобусов", - написал Шапша в своем Telegram-канале.По данным правительства области, доля внебюджетных инвестиций составит 77%. Правительство региона отмечает, что еще один проект - строительство современной межрайонной больницы в Козельске, получил предварительное одобрение. Согласно планам, создание работы на две трети будут оплачены из внебюджетных источников.Шапша подчеркнул, что все проекты проходят очень серьезную экспертизу на федеральном уровне, и Калужская область одной из первых представила свои проекты на рассмотрение. "Очень важно, что сегодня мы одни из первых получили одобрение правительственной комиссии. Этот опыт нужен нам, чтобы работать над другими инфраструктурными проектами, которые нужны региону и его жителям", - подчеркнул губернатор.В 2021 году в ходе оглашения послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что регионы смогут получать кредиты под ставку не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет для развития инфраструктуры. По словам президента, инфраструктурные бюджетные кредиты - это принципиально новый инструмент развития.
https://ria.ru/20210829/kaluga-1747705058.html
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общество, обнинск, калужская область, козельск, калуга, владимир путин, владислав шапша, россия
18:59 09.09.2021
 
В Калуге построят канатную дорогу через Оку

Власти Калужской области одобрили строительство канатной дороги через реку Ока

CC BY-SA 4.0 / Kobylinka62 (cropped) / Пойма Оки в селе Константиново
Пойма Оки в селе Константиново - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
CC BY-SA 4.0 / Kobylinka62 (cropped) /
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КАЛУГА, 9 сен - РИА Новости. Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ одобрила Калужской области два инфраструктурных бюджетных кредита на строительство в Калуге канатной дороги через реку Ока и на модернизацию общественного транспорта в Обнинске.
Правительство Калужской области сообщает, что в четверг губернатор области Владислав Шапша в формате видеоконференции принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Одним из вопросов было предоставление регионам инфраструктурных кредитов.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
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"Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ одобрила нашему региону два проекта развития территорий с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов! Нам одобрен транспортно-туристический проект строительства канатной дороги над Окой от Квани до музея космонавтики протяженностью 2,3 километра. И еще одна одобренная заявка - по модернизации общественного транспорта в Обнинске с использованием газомоторных автобусов", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
По данным правительства области, доля внебюджетных инвестиций составит 77%. Правительство региона отмечает, что еще один проект - строительство современной межрайонной больницы в Козельске, получил предварительное одобрение. Согласно планам, создание работы на две трети будут оплачены из внебюджетных источников.
Шапша подчеркнул, что все проекты проходят очень серьезную экспертизу на федеральном уровне, и Калужская область одной из первых представила свои проекты на рассмотрение. "Очень важно, что сегодня мы одни из первых получили одобрение правительственной комиссии. Этот опыт нужен нам, чтобы работать над другими инфраструктурными проектами, которые нужны региону и его жителям", - подчеркнул губернатор.
В 2021 году в ходе оглашения послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что регионы смогут получать кредиты под ставку не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет для развития инфраструктуры. По словам президента, инфраструктурные бюджетные кредиты - это принципиально новый инструмент развития.
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