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Онлайн-конференция по итогам конкурса турпроектов по Камчатке
Онлайн-конференция по итогам конкурса турпроектов по Камчатке - РИА Новости, 09.09.2021
Онлайн-конференция по итогам конкурса турпроектов по Камчатке
14 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подведению итогов первого народного конкурса туристических проектов "Моя любимая Камчатка - приглашение к путешествию".
2021-09-09T12:58
2021-09-09T12:58
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заместитель председателя Государственной Думы РФ, автор проекта "Моя любимая Камчатка – приглашение к путешествию" Ирина ЯРОВАЯ;- заслуженный тренер РФ по художественной гимнастике, член Общественной палаты РФ Ирина ВИНЕР-УСМАНОВА;- художественный руководитель Московского театра О. Табакова, народный артист РФ Владимир МАШКОВ;- губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ;- генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил ПОЛУБОЯРИНОВ;- заместитель генерального директора ВГТРК, член Общественной палаты РФ Рифат САБИТОВ;- председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина ПРОНИЧЕВА."Моя любимая Камчатка - приглашение к путешествию" - это первый народный конкурс туристических проектов, принять участие в котором может любой желающий. Для участия необходимо заполнить заявку и рассказать о своем проекте на сайте моялюбимаякамчатка.рф.Работы победителей будут включены в программу развития туризма на Камчатке. По приглашению Ирины Яровой в состав жюри вошли губернатор Камчатского края Владимир Солодов, народные артисты Юрий Антонов и Владимир Машков, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и другие известные соотечественники.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
12:58 09.09.2021
 

Онлайн-конференция по итогам конкурса турпроектов по Камчатке

Читать ria.ru в
14 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подведению итогов первого народного конкурса туристических проектов "Моя любимая Камчатка - приглашение к путешествию".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель председателя Государственной Думы РФ, автор проекта "Моя любимая Камчатка – приглашение к путешествию" Ирина ЯРОВАЯ;
- заслуженный тренер РФ по художественной гимнастике, член Общественной палаты РФ Ирина ВИНЕР-УСМАНОВА;
- художественный руководитель Московского театра О. Табакова, народный артист РФ Владимир МАШКОВ;
- губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ;
- генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил ПОЛУБОЯРИНОВ;
- заместитель генерального директора ВГТРК, член Общественной палаты РФ Рифат САБИТОВ;
- председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина ПРОНИЧЕВА.

"Моя любимая Камчатка - приглашение к путешествию" - это первый народный конкурс туристических проектов, принять участие в котором может любой желающий. Для участия необходимо заполнить заявку и рассказать о своем проекте на сайте моялюбимаякамчатка.рф.
Работы победителей будут включены в программу развития туризма на Камчатке. По приглашению Ирины Яровой в состав жюри вошли губернатор Камчатского края Владимир Солодов, народные артисты Юрий Антонов и Владимир Машков, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и другие известные соотечественники.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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