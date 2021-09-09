Онлайн-конференция по итогам конкурса турпроектов по Камчатке
14 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подведению итогов первого народного конкурса туристических проектов "Моя любимая Камчатка - приглашение к путешествию".
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Участники:
- заместитель председателя Государственной Думы РФ, автор проекта "Моя любимая Камчатка – приглашение к путешествию" Ирина ЯРОВАЯ;
- заслуженный тренер РФ по художественной гимнастике, член Общественной палаты РФ Ирина ВИНЕР-УСМАНОВА;
- художественный руководитель Московского театра О. Табакова, народный артист РФ Владимир МАШКОВ;
- губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ;
- генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил ПОЛУБОЯРИНОВ;
- заместитель генерального директора ВГТРК, член Общественной палаты РФ Рифат САБИТОВ;
- председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина ПРОНИЧЕВА.
"Моя любимая Камчатка - приглашение к путешествию" - это первый народный конкурс туристических проектов, принять участие в котором может любой желающий. Для участия необходимо заполнить заявку и рассказать о своем проекте на сайте моялюбимаякамчатка.рф.
Работы победителей будут включены в программу развития туризма на Камчатке. По приглашению Ирины Яровой в состав жюри вошли губернатор Камчатского края Владимир Солодов, народные артисты Юрий Антонов и Владимир Машков, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и другие известные соотечественники.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель председателя Государственной Думы РФ, автор проекта "Моя любимая Камчатка – приглашение к путешествию" Ирина ЯРОВАЯ;
- заслуженный тренер РФ по художественной гимнастике, член Общественной палаты РФ Ирина ВИНЕР-УСМАНОВА;
- художественный руководитель Московского театра О. Табакова, народный артист РФ Владимир МАШКОВ;
- губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ;
- генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил ПОЛУБОЯРИНОВ;
- заместитель генерального директора ВГТРК, член Общественной палаты РФ Рифат САБИТОВ;
- председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина ПРОНИЧЕВА.
"Моя любимая Камчатка - приглашение к путешествию" - это первый народный конкурс туристических проектов, принять участие в котором может любой желающий. Для участия необходимо заполнить заявку и рассказать о своем проекте на сайте моялюбимаякамчатка.рф.
Работы победителей будут включены в программу развития туризма на Камчатке. По приглашению Ирины Яровой в состав жюри вошли губернатор Камчатского края Владимир Солодов, народные артисты Юрий Антонов и Владимир Машков, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и другие известные соотечественники.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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