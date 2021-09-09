https://ria.ru/20210909/kamchatka-1749332210.html

Онлайн-конференция по итогам конкурса турпроектов по Камчатке

Онлайн-конференция по итогам конкурса турпроектов по Камчатке - РИА Новости, 09.09.2021

Онлайн-конференция по итогам конкурса турпроектов по Камчатке

14 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подведению итогов первого народного конкурса туристических проектов "Моя любимая Камчатка - приглашение к путешествию".

2021-09-09T12:58

2021-09-09T12:58

2021-09-09T12:58

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Задать вопросУчастники:- заместитель председателя Государственной Думы РФ, автор проекта "Моя любимая Камчатка – приглашение к путешествию" Ирина ЯРОВАЯ;- заслуженный тренер РФ по художественной гимнастике, член Общественной палаты РФ Ирина ВИНЕР-УСМАНОВА;- художественный руководитель Московского театра О. Табакова, народный артист РФ Владимир МАШКОВ;- губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ;- генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил ПОЛУБОЯРИНОВ;- заместитель генерального директора ВГТРК, член Общественной палаты РФ Рифат САБИТОВ;- председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина ПРОНИЧЕВА."Моя любимая Камчатка - приглашение к путешествию" - это первый народный конкурс туристических проектов, принять участие в котором может любой желающий. Для участия необходимо заполнить заявку и рассказать о своем проекте на сайте моялюбимаякамчатка.рф.Работы победителей будут включены в программу развития туризма на Камчатке. По приглашению Ирины Яровой в состав жюри вошли губернатор Камчатского края Владимир Солодов, народные артисты Юрий Антонов и Владимир Машков, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и другие известные соотечественники.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы