https://ria.ru/20210909/inauguratsiya-1749328184.html

Песков не стал комментировать выбор даты инаугурации правительства талибов

Песков не стал комментировать выбор даты инаугурации правительства талибов - РИА Новости, 09.09.2021

Песков не стал комментировать выбор даты инаугурации правительства талибов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать выбор даты 11 сентября для инаугурации правительства талибов, но заявил, что в Кремле будут... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:41

2021-09-09T12:41

2021-09-09T12:41

захват власти в афганистане талибами

политика

талибан

афганистан

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать выбор даты 11 сентября для инаугурации правительства талибов, но заявил, что в Кремле будут тщательно отслеживать их первые шаги.Ранее источник в движении "Талибан"* сообщил РИА Новости, что на церемонию инаугурации нового правительства Афганистана, которая состоится 11 сентября, приглашены Россия, Китай, Катар, Турция, Пакистан и Иран."Вы знаете, что Россия не спешит с признанием, мы как подавляющее большинство стран мира предпочитаем внимательно следить за тем, какие будут первые шаги этого нового руководства. Что касается выбора даты, то здесь мы не будем никак комментировать", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать выбор даты инаугурации и понятно ли, кто может представить Россию на этой церемонии.Он напомнил, что вчера было объявлено о завершении формирования структуры этого правительства."Большего пока сказать нечего, главное - это конкретные шаги, которые должны потом последовать. Вот это мы будем самым тщательным образом отслеживать", - добавил представитель Кремля.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.11 сентября 2001 года в США произошла серия терактов, совершенных членами террористической организации "Аль-Каида"*. Вашингтон ответил на это введением войск в Афганистан.* Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20210909/godovschina-1749237778.html

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политика, талибан, афганистан, дмитрий песков