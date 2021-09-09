https://ria.ru/20210909/golanskie_vysoty-1749351718.html

В Израиле заявили, что не рассматривают возвращение Голанских высот Сирии

В Израиле заявили, что не рассматривают возвращение Голанских высот Сирии - РИА Новости, 09.09.2021

В Израиле заявили, что не рассматривают возвращение Голанских высот Сирии

Израиль не рассматривает возможность возвращения Голанских высот Сирии, сказал министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T14:31

2021-09-09T14:31

2021-09-09T14:48

в мире

израиль

сирия

мид израиля‎

голанские высоты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575181916_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d206c286848fab61b3c3a6e3503a52f9.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Израиль не рассматривает возможность возвращения Голанских высот Сирии, сказал министр иностранных дел Израиля Яир Лапид."Израиль не рассматривает вопрос о возвращении Голанских высот Сирии", - сказал Лапид на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Большая часть территории Голанских высот была оккупирована Израилем в ходе шестидневной войны с Сирией в 1967 году. В 1981 году СБ ООН не признал решение Израиля о провозглашении Голан частью своей территории. С 2019 года США являются единственным государством, признавшим суверенитет Израиля над оккупированными территориями Голанских высот.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*(запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20201125/nebenzya-1586333606.html

https://ria.ru/20210820/rakety-1746633887.html

израиль

сирия

голанские высоты

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, сирия, мид израиля‎, голанские высоты