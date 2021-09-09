https://ria.ru/20210909/golanskie_vysoty-1749351718.html
В Израиле заявили, что не рассматривают возвращение Голанских высот Сирии
В Израиле заявили, что не рассматривают возвращение Голанских высот Сирии - РИА Новости, 09.09.2021
В Израиле заявили, что не рассматривают возвращение Голанских высот Сирии
Израиль не рассматривает возможность возвращения Голанских высот Сирии, сказал министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:31
2021-09-09T14:31
2021-09-09T14:48
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Израиль не рассматривает возможность возвращения Голанских высот Сирии, сказал министр иностранных дел Израиля Яир Лапид."Израиль не рассматривает вопрос о возвращении Голанских высот Сирии", - сказал Лапид на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Большая часть территории Голанских высот была оккупирована Израилем в ходе шестидневной войны с Сирией в 1967 году. В 1981 году СБ ООН не признал решение Израиля о провозглашении Голан частью своей территории. С 2019 года США являются единственным государством, признавшим суверенитет Израиля над оккупированными территориями Голанских высот.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*(запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20201125/nebenzya-1586333606.html
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в мире, израиль, сирия, мид израиля, голанские высоты
14:31 09.09.2021 (обновлено: 14:48 09.09.2021)
В Израиле заявили, что не рассматривают возвращение Голанских высот Сирии
Глава МИД Израиля Лапид: мы не рассматриваем вопрос о возвращении Голанских высот Сирии