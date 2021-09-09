https://ria.ru/20210909/georgieva-1749234554.html

Елена Георгиева: "Наша цель — дать оптимальный инструмент финансирования"

Елена Георгиева: "Наша цель — дать оптимальный инструмент финансирования" - РИА Новости, 09.09.2021

Елена Георгиева: "Наша цель — дать оптимальный инструмент финансирования"

На прошедшем недавно форуме "Армия-2021" был заключен 41 государственный контракт с 27 предприятиями различных отраслей промышленности: авиационной,... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:00

2021-09-09T12:00

2021-09-09T12:00

интервью

новости компаний - экономика

новикомбанк

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На прошедшем недавно форуме "Армия-2021" был заключен 41 государственный контракт с 27 предприятиями различных отраслей промышленности: авиационной, судостроительной, космической, радиоэлектронной и тяжелого машиностроения на общую сумму более 500 миллиардов рублей. Новикомбанк, как опорный банк Госкорпорации Ростех, подписал большое количество стратегически важных документов и принял активное участие в научно-деловой программе Форума. Итоги форума в интервью РИА Новости подвела председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева:- Завершился военно-технический форум "Армия", где Новикомбанк традиционно подписывает большой пул соглашений по финансированию предприятий. Какие результаты у вас в этом году?- Новикомбанк заключил контрактов более чем на 140 миллиардов рублей. Среди самых значимых - соглашение с Объединенной судостроительной корпорацией о финансировании гражданских проектов на общую сумму 20 миллиардов рублей; договор с "Объединенной приборостроительной корпорацией" на реализацию инвестпроектов в рамках программы импортозамещения электронной компонентной базы на 10 миллиардов рублей. Еще один важный проект в портфеле Новикомбанка направлен на реализацию корпоративной программы повышения конкурентоспособности "ОДК-Климов". Для обеспечения роста производства гражданской экспортно-ориентированной продукции компания получит финансирование в размере 3 миллиардов рублей. Совместно с Фондом развития промышленности и Нацпромлизингом банк примет участие в финансировании масштабного инвестиционного проекта компании "Азимут" по модернизации производства аэронавигационного оборудования. Объем финансовой поддержки в рамках соответствующего контракта составит 10,5 миллиардов рублей. Крупные соглашения были также подписаны с холдингами "Швабе" и "Росэлектроника", концерном "Автоматика", корпорацией "Иркут", Межгосударственной корпорацией развития.- Одной из главных тем этого форума стала диверсификация и способы сделать ее более эффективной. Новикомбанк - один из основных банков, который занимается развитием программы диверсификации. Как строится эта работа? В чем сложности?- Сложностей, конечно, много, поскольку это длинные инвестиционные проекты. Основная проблематика – подтвержденный платежеспособный спрос. В прошлом году для нивелирования этих барьеров мы предложили внедрить механизм гарантированного заказа, который бы позволил предприятию не опасаться, что его продукция не будет востребована по итогам реализации проектов и инвестировать средства в эти проекты. Для нас, как для банка, это тоже очень важно, поскольку подтвержденная выручка - гарантия возврата инвестиций.- Получается, что Новикомбанк не только предоставляет финансирование, но и оценивает жизнеспособность проектов по диверсификации, помогает правильно их структурировать?- Да, это абсолютно так. Перед организациями ОПК президентом страны поставлена задача по доведению доли гражданской продукции до 50% к 2030 году. Наш акционер – Госкорпорация Ростех - взял на себя повышенные обязательства и планирует достичь этого показателя уже к 2025 году. Поставленная задача планомерно выполняется.Как опорный банк Ростеха мы ежедневно анализируем и оцениваем большое количество сложных инвестиционных сделок. Мы понимаем, что прямое финансирование здесь не работает, так как рентабельность проекта это не выдержит. Поэтому мы развиваем новый алгоритм взаимодействия с предприятиями по организации финансирования проектов диверсификации, суть которого заключается в сопровождении таких проектов с начальной стадии до полного закрытия сделки. В рамках данного подхода клиент получает комплексное предложение, объединяющее все доступные банковские продукты, возможности рынка капитала, меры господдержки и другие формы финансирования. При этом, чтобы выработать оптимальную структуру сделки, мы просим предприятия обращаться в банк на самой ранней стадии, на уровне идеи проекта.- Как происходит создание финансового механизма для конкретного клиента?- Новикомбанк выступает в роли главного конструктора, который собирает коммерческое финансирование, программы институтов развития, подходящие меры господдержки и интегрирует их в структуру сделки. Государством выработано очень много мер поддержки, как федеральных, так и региональных. У каждой программы свои правила, критерии и требования к документам, и самому предприятию сложно все это оценить.Мы создали службу, которая отслеживает все меры господдержки, все регламенты институтов развития, взаимодействует в том числе с органами власти, например, на предмет применения этих мер господдержки в проектах наших клиентов. Через эту службу проходят все проекты.Создана внутрибанковская Библиотека мер господдержки, где каждая мера разложена по жизненным циклам, по отраслям, по региональному принципу и так далее. Безусловно, эта работа очень трудоемкая. Мы зачастую финансируем сложные проекты на инвестиционных стадиях, принимаем на себя повышенные риски, но в итоге бенефициаром всей работы банка выступает наша промышленность.- Таким образом, вы каждый раз ищете индивидуальное решение для каждого заемщика?- Да, это сложная, но очень интересная работа, направленная на результат, которым мы можем гордиться. Недавно мы финализировали проект с предприятием, которое обратилось к нам за кредитом на сумму около 3 миллиардов рублей. Если бы мы выдали коммерческий кредит, то это обошлось бы предприятию примерно в 1,5 миллиарда рублей. Мы проанализировали проект и разработали два варианта: предложили воспользоваться программой Фонда развития промышленности, и за счет применения льготного займа потенциальная экономия клиента составила 300 миллионов рублей. А потом применили 26-е Постановление и снизили стоимость финансирования еще на 900 миллионов рублей! То есть, мы удешевили финансирование более чем вдвое! Да, мы меняли всю структуру кредитного соглашения, адаптировали его, вели работу совместно с Минпромторгом, чтобы учесть его позицию. Но это того стоило! Ведь это и есть наша цель – предоставить оптимальный инструмент, который сделает стоимость финансирования для заемщика максимально привлекательной.- Сегодня все более актуальным становится финансирование по ESG-принципам. Новикомбанк поддерживает этот тренд?- Безусловно! Как раз на форуме мы рассказывали предприятиям про необходимость применения принципов устойчивого развития - это климатические и социальные факторы в проектах. Потому что применение "зеленых" параметров к продукции должно заранее закладываться в требования к новым проектам для того, чтобы в дальнейшем продукция могла быть поставлена на экспорт, а также востребована на внутреннем рынке.Мы объясняем нашим предприятиям, что есть такой инструмент привлечения финансирования, как "зелёные" облигации, там уже сейчас есть субсидирование выплат купонного дохода. Мы призываем, чтобы они заранее закладывали, учитывали в характеристиках своей продукции необходимость соответствия этим требованиям, чтобы затем получить господдержку. Также для расширения круга инвесторов в гражданские проекты мы предлагаем выпускать специализированные облигации диверсификации, которые могли бы быть поддержаны государством путем выделения субсидий и других мер поддержки. Если мы все будем работать по такому алгоритму, то откроем дорогу для рыночных инвесторов и расширим круг кредиторов.

https://ria.ru/20210830/soglasheniya-1747870273.html

https://ria.ru/20210824/tsentr-1747108518.html

https://ria.ru/20210428/pribyl-1730357848.html

https://ria.ru/20210825/novikombank-1747243387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, новости компаний - экономика, новикомбанк