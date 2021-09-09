https://ria.ru/20210909/gazoprovod-1749423127.html

Аналитик оценила вероятность запуска "Северного потока — 2" в октябре

Аналитик оценила вероятность запуска "Северного потока — 2" в октябре - РИА Новости, 09.09.2021

Аналитик оценила вероятность запуска "Северного потока — 2" в октябре

Вероятность запуска газопровода "Северный поток — 2" в начале октября невелика, такое мнение РИА Новости высказала старший газовый аналитик международной... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T19:58

2021-09-09T19:58

2021-09-09T19:58

экономика

сша

газпром

балтийское море

wintershall

северный поток — 2

uniper

дмитрий маринченко

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БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости, Мария Князева. Вероятность запуска газопровода "Северный поток — 2" в начале октября невелика, такое мнение РИА Новости высказала старший газовый аналитик международной аналитической компании Refinitiv Марина Цыганкова.Как сообщало в среду агентство Блумберг со ссылкой на свои источники, "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по этой трубе с 1 октября."Вероятность того, что газ пойдёт по газопроводу уже 1 октября, невелика, если только трубопровод (его оператор - ред.) не будет сертифицирован к этому времени", - сказала Цыганкова.При этом ранее эксперты не исключали, что процесс сертификации может продлиться не один месяц, вплоть до весны следующего года."Интересно, что, несмотря на то, что сообщения об этом (о запуске "Северного потока — 2" в октябре - ред.) должны были бы стать медвежьими, рынок продолжил расти в течение сегодняшнего торгового дня. Это может означать, что рынок не верит в возможность запуска газопровода уже 1 октября", - добавила эксперт Refinitiv.Цена газа на фьючерсном рынке Европы в четверг превышала рекордные 700 долларов за тысячу кубометров. Прошлый рекорд цена газа в Европе побила накануне. Тогда стоимость октябрьского фьючерса превысила 670 долларов за тысячу кубометров. А днём ранее, во вторник, показатель достиг 660 долларов. Рост цен происходит на фоне низких уровней газа в хранилищах в Европе. Это накладывается, судя по косвенным признакам, на нежелание "Газпрома" сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока — 2", пояснил ранее в четверг РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.Газопровод "Северный поток — 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу.Как сообщил на этой неделе Nord Stream 2 AG, оператор сварил последнюю трубу второй нитки газопровода, теперь осуществит стыковку немецкой секции с датской и перейдет к пусконаладке, чтобы начать эксплуатацию трубопровода до конца 2021 года. "Газпром" в свою очередь проинформировал о завершении укладки "Северного потока — 2". Строительство первой нитки "Северного потока — 2" было завершено в июне 2021 года, сейчас на ней завершаются пусконаладочные работы.

https://ria.ru/20210909/potok-1749393561.html

сша

балтийское море

россия

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-09T19:58 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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экономика, сша, газпром, балтийское море, wintershall, северный поток — 2, uniper, дмитрий маринченко, мария князева, россия