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Песков: российский газ будет интересовать Германию и после ухода Меркель
Песков: российский газ будет интересовать Германию и после ухода Меркель - РИА Новости, 09.09.2021
Песков: российский газ будет интересовать Германию и после ухода Меркель
Интересы Германии, как и многих стран Европы, заключаются в потребности получения дополнительных объемов газа, этим интересам и должно следовать новое... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T20:23
2021-09-09T20:23
экономика
европа
германия
дмитрий песков
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Интересы Германии, как и многих стран Европы, заключаются в потребности получения дополнительных объемов газа, этим интересам и должно следовать новое руководство страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Канцлер Меркель никогда не несла никаких обязательств в личном плане. Любой канцлер ФРГ несет обязательства как Федеративная Республика Германия. То же самое делала Меркель: она отстаивала и отстаивает интересы своей страны", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, отвечая на вопрос, нет ли опасений, что новое правительство Германии, в отличие от Меркель, не будет иметь в отношении договоренностей с Россией обязательств в личном плане."Интересы Германии, как и многих стран Европы сейчас, диктуют потребность получения дополнительных объемов природного газа. И вот этим интересам, как представляется, наверное, немцы и должны, и будут следовать", - добавил он.
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экономика, европа, германия, дмитрий песков, россия
20:23 09.09.2021
 
Песков: российский газ будет интересовать Германию и после ухода Меркель

Пресс-секретарь Песков: российский газ будет интересовать Германию и после ухода Меркель

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Интересы Германии, как и многих стран Европы, заключаются в потребности получения дополнительных объемов газа, этим интересам и должно следовать новое руководство страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Канцлер Меркель никогда не несла никаких обязательств в личном плане. Любой канцлер ФРГ несет обязательства как Федеративная Республика Германия. То же самое делала Меркель: она отстаивала и отстаивает интересы своей страны", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, отвечая на вопрос, нет ли опасений, что новое правительство Германии, в отличие от Меркель, не будет иметь в отношении договоренностей с Россией обязательств в личном плане.
"Интересы Германии, как и многих стран Европы сейчас, диктуют потребность получения дополнительных объемов природного газа. И вот этим интересам, как представляется, наверное, немцы и должны, и будут следовать", - добавил он.
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
Вчера, 08:00
Европа хочет покупать российский газ за рубли
 
ЭкономикаЕвропаГерманияДмитрий ПесковРоссия
 
 
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