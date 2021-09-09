https://ria.ru/20210909/frantsiya-1749232938.html

Франция хоронит свою славу: больше таких не будет

Франция хоронит свою славу: больше таких не будет - РИА Новости, 09.09.2021

Франция хоронит свою славу: больше таких не будет

Общенациональное прощание с Жан-Полем Бельмондо, которое состоится сегодня в Париже, Елисейский дворец сразу предложил устроить в Доме инвалидов — это высшая... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T08:00

2021-09-09T08:00

2021-09-09T08:00

авторы

париж

франция

канны

ален делон

хамфри богарт

жан-поль бельмондо

умер жан-поль бельмондо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748913293_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_a0e83530aa6058f41bde0a0a16534a4c.jpg

Общенациональное прощание с Жан-Полем Бельмондо, которое состоится сегодня в Париже, Елисейский дворец сразу предложил устроить в Доме инвалидов — это высшая почесть, которой удостаиваются обычно военные, совершившие подвиг на поле боя.Принимая подобное решение, Макрон и его окружение, без сомнения, руководствовались исключительно предвыборными интересами. Оказаться в дуэте с тем, кого французы обожают, — способ привлечь внимание и к собственной персоне, и повод для штатного фотографа, следующего тенью за французским президентом, сделать несколько сентиментальных фотографий "на фоне Бельмондо".Твит Макрона в напыщенном стиле, в котором 88-летний актер был назван в том числе "национальным достоянием" и где упомянуто общее желание быть "как Бельмондо", мог у самого актера вызвать лишь усмешку. "Национальное достояние" в момент поступления в Парижскую консерваторию на факультет театрального искусства получило прозвище Клоун, педагоги открыто называли его "уродцем" и предвещали неудачи на избранном пути.Сам Бельмондо, шедший к успеху очень тяжело и трудно (десять лет работы в театре и съемок в эпизодах), говорил, что мечтал, если и когда станет знаменитым, быть "как Хамфри Богарт".После выхода "На последнем дыхании" Жан-Люка Годара и последующие полвека все без исключения актеры Франции мечтали быть "как Бельмондо".В итоге Бельмондо из имени собственного превратился в имя нарицательное, став "бельмондо".Тут все — и жанр (чистота которого, как известно, залог удачи), и талант, и харизма, и яркость личности, и умение оставаться собой, и верность идеалам, и, как правило, успешная для героя развязка. А еще — смех, ирония и немножко плутовства.Все то, что обожают зрители, и все то, что вызывало у творческой парижской салонной богемы икоту, заставляя ее представителей (их имена обычно никому ничего не говорили) относить сделанное Бельмондо к площадному искусству, балагану и цирку.К клоунаде.Его игнорировали завсегдатаи фестиваля в Каннах, организаторы которого вручили ему почетную "Золотую пальмовую ветвь" лишь в самом финале творческого пути. К нему свысока относились национальные киноакадемики, удостоив премии "Сезар" лишь однажды, тогда как другие актеры, которых не помнят и не знают и чьи фамилии ничего не скажут даже самым упрямым синефилам, получали эту награду практически в оптовых количествах.Парень с переломанным боксерским носом, с неподражаемой походкой вразвалочку, тренированным телом и непобедимым духом хитреца и повесы тем временем принимал, словно играя, удары судьбы, сыпавшиеся на его персонажей.Он принадлежал к старой школе, когда за актером не стояла армия помощников, агентов и пиарщиков.Он все делал сам: роли были выучены наизусть. В Советском Союзе в прокате были практически все фильмы с участием Бельмондо. Кумира тех, кто был подростком в 1970-80-е. Эти два последних советских поколения прорывались практически с боями (просто никогда не было билетов, в кинотеатрах стоял аншлаг) на "Человека из Рио", "Великолепного", "Кто есть кто", "Картуша" и, конечно же, на "Профессионала".Бельмондо был воплощением Франции — да, придуманной, да, иллюзорной, но воплощением страны, где возможна победа добра над злом, где любовь торжествовала, а победитель в схватке с мерзавцами в награду получал красавицу и кубок, полный вина.Такой Франции не было, справедливости ради, и в самой Франции, но все-таки в той стране и в ту эпоху было возможно существование героев Бельмондо.Они всегда неполиткорректны, всегда "цисгендерны", они охотно "абьюзят" окружающих, и женщин тоже, разговаривая с последними в снисходительно-повелительном тоне. Они с кожей белого цвета — сегодня это тоже грех — произносят (и не стесняются этого) слово "негр", они охотно склоняют, пользуясь служебным положением, коллег-женщин к адюльтеру и так далее.Все 75 фильмов, в которых снялся Жан-Поль Бельмондо, сегодня не смогли бы не то что выйти в прокат — сама идея снять того же "Профессионала" в наши дни не придет в голову ни одному французскому (и любому европейскому) продюсеру.Потому что история про белого сильного и мужественного персонажа не пройдет цензурное решето тех, кто старательно вымывает из общего сознания такие понятия, как "ненависть" и "любовь", "преданность" и "предательство", "честь" и "бесчестие".Сегодня главные роли распределяются, а главные сюжеты пишутся идеологическими скопцами — с тем чтобы заместить традиционные (и настоящие) ценности на правила "новой этики". А в них, этих правилах, нет мужественности, а есть гендерная флюидность, нет любви, а есть "в отношениях", нет дружбы, а есть "общение", нет и ненависти — а есть "отсутствие толерантности".Сам Бельмондо об этом знал. Появившись несколько лет назад на одной из церемоний, где его встретили овацией, а зал встал в восхищении перед статью актера, который, пусть и опираясь на палочку, был столь же великолепен, как и в зените славы, он сказал: "Жизнь научила меня не сдаваться, всегда идти вперед и верить в себя. Я вам желаю одного — мужества смотреть в глаза судьбы, не отводя взгляда".Ясно, что завет услышан не был. Но гораздо важнее, что эти слова были произнесены.Они (а не цветистые эпитафии от властей, которые будут сегодня раздавать на панихиде) и останутся в памяти.Прощай, артист, и спасибо тебе за все!

https://ria.ru/20210906/soboleznovaniya-1748920960.html

https://ria.ru/20210906/belmondo-1748917570.html

https://ria.ru/20210906/belmondo-1748919028.html

https://ria.ru/20210906/belmondo-1748939262.html

https://ria.ru/20210906/belmondo-1748945309.html

https://ria.ru/20210906/belmondo-1748942112.html

париж

франция

канны

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Елена Караева https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Елена Караева https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

авторы, париж, франция, канны, ален делон, хамфри богарт, жан-поль бельмондо, умер жан-поль бельмондо