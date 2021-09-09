Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210909/evakuatsiya-1749275048.html
Белый дом: сотни человек пытаются покинуть Афганистан чартерными рейсами
Белый дом: сотни человек пытаются покинуть Афганистан чартерными рейсами - РИА Новости, 09.09.2021
Белый дом: сотни человек пытаются покинуть Афганистан чартерными рейсами
Небольшая группа американцев и сотни граждан других стран находятся на борту самолетов, подготовленных к вылету из северного афганского города Мазари-Шарифа, но РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T02:44
2021-09-09T02:44
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746513185_0:78:3001:1766_1920x0_80_0_0_8f48b7e290b05403d0a51fc7c4b66edd.jpg
ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Небольшая группа американцев и сотни граждан других стран находятся на борту самолетов, подготовленных к вылету из северного афганского города Мазари-Шарифа, но США зачастую не могут принять их на своих базах из-за проблем с безопасностью, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Крис Мигер.О проблеме чартеров, предназначенных для эвакуации людей из Афганистана после ухода оттуда американских войск, накануне говорил госсекретарь Энтони Блинкен, обвинивший движение "Талибан"* в отказе давать разрешение на вылет под предлогом отсутствия у части пассажиров необходимых документов."На самолетах в Мазари-Шарифе есть небольшая группа американских граждан и буквально сотни других людей, чье гражданство нам неизвестно и которых нам необходимо проверить на безопасность прежде, чем они смогут приземлиться на американских военных базах", - написал Мигер в Twitter.Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала на брифинге, что США не имеют отношения к запрету на вылеты и сообщила, что некоторые самолеты все-таки покидают Афганистан. Она добавила, что американские дипломаты находятся на связи со всеми соотечественниками, которые пытаются чартерами эвакуироваться из страны.Блинкен дал понять, что за организацией полетов часто стоят некоммерческие организации и частные лица, которые "руководствуются желанием помочь людям".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210831/evakuatsiya-1748084830.html
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746513185_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_8f3ec3e133b737595f1e747328138146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, талибан, афганистан, энтони блинкен
02:44 09.09.2021
 
Белый дом: сотни человек пытаются покинуть Афганистан чартерными рейсами

Представитель Белого дома Мигер: сотни человек пытаются улететь из Мазари-Шарифа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевик Талибана* в городе Мазари-Шариф
Боевик Талибана* в городе Мазари-Шариф - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Небольшая группа американцев и сотни граждан других стран находятся на борту самолетов, подготовленных к вылету из северного афганского города Мазари-Шарифа, но США зачастую не могут принять их на своих базах из-за проблем с безопасностью, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Крис Мигер.
О проблеме чартеров, предназначенных для эвакуации людей из Афганистана после ухода оттуда американских войск, накануне говорил госсекретарь Энтони Блинкен, обвинивший движение "Талибан"* в отказе давать разрешение на вылет под предлогом отсутствия у части пассажиров необходимых документов.
"На самолетах в Мазари-Шарифе есть небольшая группа американских граждан и буквально сотни других людей, чье гражданство нам неизвестно и которых нам необходимо проверить на безопасность прежде, чем они смогут приземлиться на американских военных базах", - написал Мигер в Twitter.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала на брифинге, что США не имеют отношения к запрету на вылеты и сообщила, что некоторые самолеты все-таки покидают Афганистан. Она добавила, что американские дипломаты находятся на связи со всеми соотечественниками, которые пытаются чартерами эвакуироваться из страны.
Блинкен дал понять, что за организацией полетов часто стоят некоммерческие организации и частные лица, которые "руководствуются желанием помочь людям".
* Запрещенная в России террористическая организация.
Военнослужащий ВВС США на борту самолета C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в международном аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 23:12Захват власти в Афганистане талибами
Решение о сроках эвакуации из Афганистана было верным, заявил Байден
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:05СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане
14:05Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы
14:00В Депздраве оценили вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
13:41На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком 0:10
13:36В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
13:35Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
13:32В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
13:31Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты
13:23Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в 1,8 раза за семь месяцев
13:22В Польше объяснили, почему Россия не прекратит транзит газа через Украину
13:21Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций
13:19В Черногории рассказали, зачем националисты устроили беспорядки против СПЦ
Лента новостейМолния