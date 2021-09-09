https://ria.ru/20210909/evakuatsiya-1749275048.html
Белый дом: сотни человек пытаются покинуть Афганистан чартерными рейсами
Белый дом: сотни человек пытаются покинуть Афганистан чартерными рейсами - РИА Новости, 09.09.2021
Белый дом: сотни человек пытаются покинуть Афганистан чартерными рейсами
Небольшая группа американцев и сотни граждан других стран находятся на борту самолетов, подготовленных к вылету из северного афганского города Мазари-Шарифа, но РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T02:44
2021-09-09T02:44
2021-09-09T02:44
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746513185_0:78:3001:1766_1920x0_80_0_0_8f48b7e290b05403d0a51fc7c4b66edd.jpg
ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Небольшая группа американцев и сотни граждан других стран находятся на борту самолетов, подготовленных к вылету из северного афганского города Мазари-Шарифа, но США зачастую не могут принять их на своих базах из-за проблем с безопасностью, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Крис Мигер.О проблеме чартеров, предназначенных для эвакуации людей из Афганистана после ухода оттуда американских войск, накануне говорил госсекретарь Энтони Блинкен, обвинивший движение "Талибан"* в отказе давать разрешение на вылет под предлогом отсутствия у части пассажиров необходимых документов."На самолетах в Мазари-Шарифе есть небольшая группа американских граждан и буквально сотни других людей, чье гражданство нам неизвестно и которых нам необходимо проверить на безопасность прежде, чем они смогут приземлиться на американских военных базах", - написал Мигер в Twitter.Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала на брифинге, что США не имеют отношения к запрету на вылеты и сообщила, что некоторые самолеты все-таки покидают Афганистан. Она добавила, что американские дипломаты находятся на связи со всеми соотечественниками, которые пытаются чартерами эвакуироваться из страны.Блинкен дал понять, что за организацией полетов часто стоят некоммерческие организации и частные лица, которые "руководствуются желанием помочь людям".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210831/evakuatsiya-1748084830.html
сша
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746513185_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_8f3ec3e133b737595f1e747328138146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, талибан, афганистан, энтони блинкен
Белый дом: сотни человек пытаются покинуть Афганистан чартерными рейсами
Представитель Белого дома Мигер: сотни человек пытаются улететь из Мазари-Шарифа