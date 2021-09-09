https://ria.ru/20210909/evakuatsiya-1749275048.html

Белый дом: сотни человек пытаются покинуть Афганистан чартерными рейсами

Белый дом: сотни человек пытаются покинуть Афганистан чартерными рейсами - РИА Новости, 09.09.2021

Белый дом: сотни человек пытаются покинуть Афганистан чартерными рейсами

Небольшая группа американцев и сотни граждан других стран находятся на борту самолетов, подготовленных к вылету из северного афганского города Мазари-Шарифа, но РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T02:44

2021-09-09T02:44

2021-09-09T02:44

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Небольшая группа американцев и сотни граждан других стран находятся на борту самолетов, подготовленных к вылету из северного афганского города Мазари-Шарифа, но США зачастую не могут принять их на своих базах из-за проблем с безопасностью, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Крис Мигер.О проблеме чартеров, предназначенных для эвакуации людей из Афганистана после ухода оттуда американских войск, накануне говорил госсекретарь Энтони Блинкен, обвинивший движение "Талибан"* в отказе давать разрешение на вылет под предлогом отсутствия у части пассажиров необходимых документов."На самолетах в Мазари-Шарифе есть небольшая группа американских граждан и буквально сотни других людей, чье гражданство нам неизвестно и которых нам необходимо проверить на безопасность прежде, чем они смогут приземлиться на американских военных базах", - написал Мигер в Twitter.Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала на брифинге, что США не имеют отношения к запрету на вылеты и сообщила, что некоторые самолеты все-таки покидают Афганистан. Она добавила, что американские дипломаты находятся на связи со всеми соотечественниками, которые пытаются чартерами эвакуироваться из страны.Блинкен дал понять, что за организацией полетов часто стоят некоммерческие организации и частные лица, которые "руководствуются желанием помочь людям".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210831/evakuatsiya-1748084830.html

сша

афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан, энтони блинкен