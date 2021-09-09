https://ria.ru/20210909/ekonomika-1749413605.html

Путин на встрече с Лукашенко заявил о важности развития экономики

Путин на встрече с Лукашенко заявил о важности развития экономики - РИА Новости, 09.09.2021

Путин на встрече с Лукашенко заявил о важности развития экономики

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что в постковидный период нужно найти дополнительные ресурсы для РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T18:53

2021-09-09T18:53

2021-09-09T18:53

экономика

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что в постковидный период нужно найти дополнительные ресурсы для развития экономик стран."В постковидный период очень важно найти дополнительные ресурсы для эффективности экономик... повышения конкурентноспособности. Но мне кажется, мы на правильном пути. Сейчас обсудим это всё, поговорим", - сказал Путин."Вы правы", - добавил Лукашенко.

белоруссия

россия

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экономика, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия