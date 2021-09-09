Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/ekonomika-1749413605.html
Путин на встрече с Лукашенко заявил о важности развития экономики
Путин на встрече с Лукашенко заявил о важности развития экономики - РИА Новости, 09.09.2021
Путин на встрече с Лукашенко заявил о важности развития экономики
Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что в постковидный период нужно найти дополнительные ресурсы для РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T18:53
2021-09-09T18:53
экономика
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741151275_222:687:2640:2047_1920x0_80_0_0_9e6f3daa19c6c6b72c287e535d79ae70.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что в постковидный период нужно найти дополнительные ресурсы для развития экономик стран."В постковидный период очень важно найти дополнительные ресурсы для эффективности экономик... повышения конкурентноспособности. Но мне кажется, мы на правильном пути. Сейчас обсудим это всё, поговорим", - сказал Путин."Вы правы", - добавил Лукашенко.
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741151275_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_75c938fdd3982846695d7953a0a0ee67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
18:53 09.09.2021
 
Путин на встрече с Лукашенко заявил о важности развития экономики

Президент Путин: нужно найти ресурсы для развития экономик России и Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что в постковидный период нужно найти дополнительные ресурсы для развития экономик стран.
"В постковидный период очень важно найти дополнительные ресурсы для эффективности экономик... повышения конкурентноспособности. Но мне кажется, мы на правильном пути. Сейчас обсудим это всё, поговорим", - сказал Путин.
"Вы правы", - добавил Лукашенко.
 
ЭкономикаБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Силы безопасности проверяют информацию о стрельбе на базе ВВС США в Огайо
05:20Посол Латвии заявил, что страны ЕС "не хотят новых проблем" из-за Украины
05:10Российские военные начали патрулировать освобожденный город в Сирии
05:08Сын актера Конкина рассказал, как тот девять раз выстрелил в него
04:59В России за сутки потушили 24 лесных пожара
04:57В Колумбии в результате взрыва один человек погиб и четверо ранены
04:32В России выросло количество рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию
04:13Сопротивление: талибы изгнали из Панджшера тысячи человек
04:12Назван актер, который заменит Шварценеггера в перезапуске "Правдивой лжи"
04:08Врач назвала самые полезные способы приготовления мяса
04:07На учениях "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин
03:58Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе
03:52СМИ: в США не менее шести человек пострадали в результате стрельбы
03:45В США возмущены давлением на сотрудников ООН со стороны талибов
03:31Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают
03:25В ЕР предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске
03:15В Приморье подрядчик обещал начать стройку после видео о пьяном стороже
03:07В России и Белоруссии стартовали учения "Запад-2021"
03:00Небензя: новые власти Афганистана могут избавить регион от наркоугрозы
02:48Российские космонавты вернулись на МКС после работы в открытом космосе
Лента новостейМолния