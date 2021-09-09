https://ria.ru/20210909/dtp-1749322765.html

Мэр Рыбинска попал в ДТП в Ярославской области

Мэр Рыбинска попал в ДТП в Ярославской области - РИА Новости, 09.09.2021

Мэр Рыбинска попал в ДТП в Ярославской области

Мэр Рыбинска в Ярославской области Денис Добряков за рулем Lexus GX460 столкнулся с "ВАЗ-2110", водитель и пассажир "десятки" госпитализированы, сам глава... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:19

2021-09-09T12:19

2021-09-09T12:19

происшествия

рыбинск

ярославская область

lexus

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Мэр Рыбинска в Ярославской области Денис Добряков за рулем Lexus GX460 столкнулся с "ВАЗ-2110", водитель и пассажир "десятки" госпитализированы, сам глава города получил ушибы, сообщает администрация Рыбинска.ДТП произошло в четверг около 8.45 на участке дороги Мышкин-Рыбинск в районе деревни Охотино. Добряков находился за рулем личного автомобиля Lexus GX460 2010 года выпуска, когда в условиях плохой видимости и дождя произошло столкновение с автомобилем "ВАЗ-2110", информирует администрация."Глава Рыбинска Денис Добряков получил ушибы и незамедлительно вызвал скорую помощь для водителя и пассажира "десятки". Прибывшие на место медики на момент осмотра зафиксировали у них травмы средней тяжести и госпитализировали водителя и пассажира "ВАЗ-2110". Обоим автомобилям причинен материальный ущерб. Подробности ДТП установят сотрудники ГИБДД", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210908/dtp-1749102540.html

рыбинск

ярославская область

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происшествия, рыбинск, ярославская область, lexus