https://ria.ru/20210909/dtp-1749322765.html
Мэр Рыбинска попал в ДТП в Ярославской области
Мэр Рыбинска попал в ДТП в Ярославской области - РИА Новости, 09.09.2021
Мэр Рыбинска попал в ДТП в Ярославской области
Мэр Рыбинска в Ярославской области Денис Добряков за рулем Lexus GX460 столкнулся с "ВАЗ-2110", водитель и пассажир "десятки" госпитализированы, сам глава... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:19
2021-09-09T12:19
2021-09-09T12:19
происшествия
рыбинск
ярославская область
lexus
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Мэр Рыбинска в Ярославской области Денис Добряков за рулем Lexus GX460 столкнулся с "ВАЗ-2110", водитель и пассажир "десятки" госпитализированы, сам глава города получил ушибы, сообщает администрация Рыбинска.ДТП произошло в четверг около 8.45 на участке дороги Мышкин-Рыбинск в районе деревни Охотино. Добряков находился за рулем личного автомобиля Lexus GX460 2010 года выпуска, когда в условиях плохой видимости и дождя произошло столкновение с автомобилем "ВАЗ-2110", информирует администрация."Глава Рыбинска Денис Добряков получил ушибы и незамедлительно вызвал скорую помощь для водителя и пассажира "десятки". Прибывшие на место медики на момент осмотра зафиксировали у них травмы средней тяжести и госпитализировали водителя и пассажира "ВАЗ-2110". Обоим автомобилям причинен материальный ущерб. Подробности ДТП установят сотрудники ГИБДД", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210908/dtp-1749102540.html
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происшествия, рыбинск, ярославская область, lexus
Мэр Рыбинска попал в ДТП в Ярославской области
Мэр Рыбинска попал в ДТП в Ярославской области, два человека госпитализированы