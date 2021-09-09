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Ярославская область
https://ria.ru/20210909/dolgostroy-1749421502.html
В Ярославской области решили проблемы 11 долгостроев
В Ярославской области решили проблемы 11 долгостроев - РИА Новости, 09.09.2021
В Ярославской области решили проблемы 11 долгостроев
Проблемы дольщиков 11 долгостроев решены в Ярославской области с начала 2021 года, заявил заместитель председателя правительства области Виктор Неженец. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T19:37
2021-09-09T19:42
ярославская область
общество
ярославль
рыбинск
ярославская область
ярославская областная дума
дмитрий миронов
жилье
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Проблемы дольщиков 11 долгостроев решены в Ярославской области с начала 2021 года, заявил заместитель председателя правительства области Виктор Неженец.Правительство региона сообщает, что в четверг в Ярославской областной думе состоялась встреча с обманутыми дольщиками."На текущий год губернатор Дмитрий Миронов поставил задачу решить проблемы по 14 долгостроям. На сегодня по 11 объектам вопрос закрыт", - цитирует Неженца пресс-служба областного правительства.По его словам введены в эксплуатацию шесть проблемных домов, дольщики еще трех домов (в поселке Кузнечиха и в Рыбинске) получили денежные возмещения. Два строения на улице Хуторской в Ярославле расселены."Благодаря личному участию главы региона Дмитрия Миронова в судьбе обманутых участников долевого строительства с 2016 года этот список сократился на 5797 дольщиков и 74 дома. На конец года у нас останется девять домов, работа по которым должна быть завершена в 2022-2023 годах", - подчеркнул Неженец.Он отметил, что правительство региона активно сотрудничает с Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства. За последние годы с помощью фонда удалось решить проблемы 16 долгостроев."Кроме текущей работы с застройщиками, инвесторами, фондом, органами местного самоуправления, активно сотрудничаем с правоохранительными органами по проверке ряда объектов, которые признаны проблемными", - цитирует пресс-служба областного правительства директора департамента строительства региона Виктора Жучкова.По словам Жучкова, в частности, департамент строительства выявил нецелевое использование средств дольщиков объекта в Ярославле по адресу: Московский проспект, 35. УМВД проводит проверку в отношении должностных лиц компании, отметил глава департамента.
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общество, ярославль, рыбинск, ярославская область, ярославская областная дума, дмитрий миронов, жилье, долгострой
19:37 09.09.2021 (обновлено: 19:42 09.09.2021)
 
В Ярославской области решили проблемы 11 долгостроев

Власти Ярославской области решили проблемы 11 долгостроев с начала 2021 года

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода России. Ярославль
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Проблемы дольщиков 11 долгостроев решены в Ярославской области с начала 2021 года, заявил заместитель председателя правительства области Виктор Неженец.
Правительство региона сообщает, что в четверг в Ярославской областной думе состоялась встреча с обманутыми дольщиками.
"На текущий год губернатор Дмитрий Миронов поставил задачу решить проблемы по 14 долгостроям. На сегодня по 11 объектам вопрос закрыт", - цитирует Неженца пресс-служба областного правительства.
По его словам введены в эксплуатацию шесть проблемных домов, дольщики еще трех домов (в поселке Кузнечиха и в Рыбинске) получили денежные возмещения. Два строения на улице Хуторской в Ярославле расселены.
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"Благодаря личному участию главы региона Дмитрия Миронова в судьбе обманутых участников долевого строительства с 2016 года этот список сократился на 5797 дольщиков и 74 дома. На конец года у нас останется девять домов, работа по которым должна быть завершена в 2022-2023 годах", - подчеркнул Неженец.
Он отметил, что правительство региона активно сотрудничает с Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства. За последние годы с помощью фонда удалось решить проблемы 16 долгостроев.
"Кроме текущей работы с застройщиками, инвесторами, фондом, органами местного самоуправления, активно сотрудничаем с правоохранительными органами по проверке ряда объектов, которые признаны проблемными", - цитирует пресс-служба областного правительства директора департамента строительства региона Виктора Жучкова.
По словам Жучкова, в частности, департамент строительства выявил нецелевое использование средств дольщиков объекта в Ярославле по адресу: Московский проспект, 35. УМВД проводит проверку в отношении должностных лиц компании, отметил глава департамента.
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