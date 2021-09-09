https://ria.ru/20210909/diplomaty-1749424774.html
Россия предложила США "обнулить" ситуацию с дипломатами
Россия предложила США "обнулить" ситуацию с дипломатами - РИА Новости, 09.09.2021
Россия предложила США "обнулить" ситуацию с дипломатами
Москва предложила Вашингтону конкретные меры по "обнулению" ситуации с дипломатами, но США удобнее лукавить и жаловаться, создавая видимость дискриминации,... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T20:17
2021-09-09T20:17
2021-09-09T23:42
сша
оон
москва
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Москва предложила Вашингтону конкретные меры по "обнулению" ситуации с дипломатами, но США удобнее лукавить и жаловаться, создавая видимость дискриминации, заявил замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков.По его словам, ничего не мешает американским коллегам направить в длительные командировки в Россию столько сотрудников, сколько им необходимо — в пределах лимита в 455 человек, установленного несколько лет назад."Вместо этого они свернули консульское обслуживание, визы не выдаются. А поскольку визы не выдаются нашим людям, которые должны ехать на замену работающим в США, мы в рамках естественного правила взаимности не выдаем визы американским сотрудникам", — пояснил Рябков в интервью "Коммерсанту".Он добавил, что российская сторона предлагала Штатам "размены, полное обнуление всей этой ситуации и запуск всего с чистого листа", но Вашингтон не пошел на это."Им удобнее стенать и жаловаться, создавая у публики ложное представление, что они обескровлены, в то время как у России в США куда больше персонала", — отметил замминистра.Он напомнил, что российские дипломаты работают в Соединенных Штатах и по линии ООН. При этом лимит для американского персонала в России не учитывает это обстоятельство."Если они хотят, они могут иметь здесь 455 человек. Хотя никакой штаб-квартиры ООН в Москве или где-либо еще в России не существует", — указал Рябков.Он назвал аргументацию США по этой теме "натяжкой", отметив, что это бесконечный спор."Проще всего отказаться от этих искусственных увязок и попыток что-то такое приобрести за счет другого. Только паритет. Только взаимность. Вот единственно возможные принципы для работы с ними на этом направлении, как, впрочем, и на многих других", — сказал Рябков.В последние годы условия работы российских дипломатов в Америке постоянно ухудшаются. Как отмечал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье США, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят массовые высылки российских дипломатов. Вашингтон также резко ужесточил процедуру выдачи виз.
https://ria.ru/20210909/donaty-1749411740.html
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сша, оон, москва, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
20:17 09.09.2021 (обновлено: 23:42 09.09.2021)
Россия предложила США "обнулить" ситуацию с дипломатами
Замглавы МИД Рябков: Москва предложила Вашингтону "обнулить" ситуацию с дипломатами
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Москва предложила Вашингтону конкретные меры по "обнулению" ситуации с дипломатами, но США
удобнее лукавить и жаловаться, создавая видимость дискриминации, заявил замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков
.
По его словам, ничего не мешает американским коллегам направить в длительные командировки в Россию столько сотрудников, сколько им необходимо — в пределах лимита в 455 человек, установленного несколько лет назад.
"Вместо этого они свернули консульское обслуживание, визы не выдаются. А поскольку визы не выдаются нашим людям, которые должны ехать на замену работающим в США, мы в рамках естественного правила взаимности не выдаем визы американским сотрудникам", — пояснил Рябков в интервью "Коммерсанту".
Он добавил, что российская сторона предлагала Штатам "размены, полное обнуление всей этой ситуации и запуск всего с чистого листа", но Вашингтон не пошел на это.
"Им удобнее стенать и жаловаться, создавая у публики ложное представление, что они обескровлены, в то время как у России в США куда больше персонала", — отметил замминистра.
Он напомнил, что российские дипломаты работают в Соединенных Штатах и по линии ООН
. При этом лимит для американского персонала в России не учитывает это обстоятельство.
"Если они хотят, они могут иметь здесь 455 человек. Хотя никакой штаб-квартиры ООН в Москве или где-либо еще в России не существует", — указал Рябков.
Он назвал аргументацию США по этой теме "натяжкой", отметив, что это бесконечный спор.
"Проще всего отказаться от этих искусственных увязок и попыток что-то такое приобрести за счет другого. Только паритет. Только взаимность. Вот единственно возможные принципы для работы с ними на этом направлении, как, впрочем, и на многих других", — сказал Рябков.
В последние годы условия работы российских дипломатов в Америке постоянно ухудшаются. Как отмечал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье США, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят массовые высылки российских дипломатов. Вашингтон также резко ужесточил процедуру выдачи виз.