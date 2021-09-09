https://ria.ru/20210909/datchiki-1749439548.html

Космонавт сфотографировал отказавшие датчики на модуле "Наука"

Космонавт сфотографировал отказавшие датчики на модуле "Наука" - РИА Новости, 09.09.2021

Космонавт сфотографировал отказавшие датчики на модуле "Наука"

Космонавт Олег Новицкий во время выхода в открытый космос с МКС сфотографировал два датчика инфракрасной вертикали, которые отказали на модуле "Наука" в ходе... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T23:08

2021-09-09T23:08

2021-09-09T23:08

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

олег новицкий

владимир соловьев (телеведущий)

петр дубров

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Космонавт Олег Новицкий во время выхода в открытый космос с МКС сфотографировал два датчика инфракрасной вертикали, которые отказали на модуле "Наука" в ходе полёта к станции, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых "Роскосмосом".В четверг Новицкий вместе с Петром Дубровым совершают выход для продолжения интеграции "Науки" в состав МКС.Согласно переговорам, специалист подмосковного Центра управления полетами попросил Новицкого сфотографировать два датчика инфракрасной вертикали 336К на "Науке"."Олег, давай сфотографируем эти датчики… Желательно поснимать с обеих сторон… Там надо поснимать вот эти отверстия у них с зеркалами желательно", - сказал специалист.В августе генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев рассказал РИА Новости, что датчики инфракрасной вертикали отказали на "Науке" при полёте к МКС в конце июля, но ориентацию модуля в пространстве помогли строить звездные датчики, и что с поставщиком отказавших датчиков будет проведено разбирательство.До этого источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что в ходе полета "Науки" к станции было зафиксировано отсутствие сигнала с двух датчиков инфракрасной вертикали и с одного из двух звездных датчиков. К моменту сближения была восстановлена стабильная работа обоих звездных датчиков, отвечающих за точную ориентацию "Науки".

https://ria.ru/20210909/kosmonavt-1749291110.html

https://ria.ru/20210909/ekschamen-1749422224.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, владимир соловьев (телеведущий), петр дубров