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Космонавт сфотографировал отказавшие датчики на модуле "Наука"
Космонавт сфотографировал отказавшие датчики на модуле "Наука" - РИА Новости, 09.09.2021
Космонавт сфотографировал отказавшие датчики на модуле "Наука"
Космонавт Олег Новицкий во время выхода в открытый космос с МКС сфотографировал два датчика инфракрасной вертикали, которые отказали на модуле "Наука" в ходе... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T23:08
2021-09-09T23:08
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
владимир соловьев (телеведущий)
петр дубров
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Космонавт Олег Новицкий во время выхода в открытый космос с МКС сфотографировал два датчика инфракрасной вертикали, которые отказали на модуле "Наука" в ходе полёта к станции, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых "Роскосмосом".В четверг Новицкий вместе с Петром Дубровым совершают выход для продолжения интеграции "Науки" в состав МКС.Согласно переговорам, специалист подмосковного Центра управления полетами попросил Новицкого сфотографировать два датчика инфракрасной вертикали 336К на "Науке"."Олег, давай сфотографируем эти датчики… Желательно поснимать с обеих сторон… Там надо поснимать вот эти отверстия у них с зеркалами желательно", - сказал специалист.В августе генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев рассказал РИА Новости, что датчики инфракрасной вертикали отказали на "Науке" при полёте к МКС в конце июля, но ориентацию модуля в пространстве помогли строить звездные датчики, и что с поставщиком отказавших датчиков будет проведено разбирательство.До этого источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что в ходе полета "Науки" к станции было зафиксировано отсутствие сигнала с двух датчиков инфракрасной вертикали и с одного из двух звездных датчиков. К моменту сближения была восстановлена стабильная работа обоих звездных датчиков, отвечающих за точную ориентацию "Науки".
https://ria.ru/20210909/kosmonavt-1749291110.html
https://ria.ru/20210909/ekschamen-1749422224.html
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, владимир соловьев (телеведущий), петр дубров
23:08 09.09.2021
 
Космонавт сфотографировал отказавшие датчики на модуле "Наука"

Космонавт Новицкий во время выхода с МКС сфотографировал отказавшие датчики на "Науке"

© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег НовицкийМодуль "Наука" в составе МКС
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Космонавт Олег Новицкий во время выхода в открытый космос с МКС сфотографировал два датчика инфракрасной вертикали, которые отказали на модуле "Наука" в ходе полёта к станции, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых "Роскосмосом".
В четверг Новицкий вместе с Петром Дубровым совершают выход для продолжения интеграции "Науки" в состав МКС.
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Согласно переговорам, специалист подмосковного Центра управления полетами попросил Новицкого сфотографировать два датчика инфракрасной вертикали 336К на "Науке".
"Олег, давай сфотографируем эти датчики… Желательно поснимать с обеих сторон… Там надо поснимать вот эти отверстия у них с зеркалами желательно", - сказал специалист.
В августе генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев рассказал РИА Новости, что датчики инфракрасной вертикали отказали на "Науке" при полёте к МКС в конце июля, но ориентацию модуля в пространстве помогли строить звездные датчики, и что с поставщиком отказавших датчиков будет проведено разбирательство.
До этого источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что в ходе полета "Науки" к станции было зафиксировано отсутствие сигнала с двух датчиков инфракрасной вертикали и с одного из двух звездных датчиков. К моменту сближения была восстановлена стабильная работа обоих звездных датчиков, отвечающих за точную ориентацию "Науки".
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Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Олег НовицкийВладимир Соловьев (телеведущий)Петр Дубров
 
 
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