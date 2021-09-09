https://ria.ru/20210909/bezopasnost-1749397658.html

Глава ЦИК Татарстана: готовы провести выборы со всеми мерами безопасности

Глава ЦИК Татарстана: готовы провести выборы со всеми мерами безопасности - РИА Новости, 09.09.2021

Глава ЦИК Татарстана: готовы провести выборы со всеми мерами безопасности

Все избиркомы в Татарстане к предстоящим выборам депутатов Госдумы РФ обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, проголосовать на дому жители... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T17:49

2021-09-09T17:49

2021-09-09T17:49

республика татарстан

политика

казань

госдума рф

россия

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КАЗАНЬ, 9 сен – РИА Новости. Все избиркомы в Татарстане к предстоящим выборам депутатов Госдумы РФ обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, проголосовать на дому жители республики смогут бесконтактно, прививки от COVID-19 сделали 89% сотрудников аппарата ЦИК Татарстана, а за ходом выборов на участках будут непрерывно наблюдать 100 тысяч камер, сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев."Мы на финишном этапе избирательной кампании, выходим на этап голосования… Все структуры избирательных комиссий, начиная с Центральной избирательной комиссии РФ, и завершая всеми нашими участковыми избирательными комиссиями, которых у нас 2810 в этом году сформировано, готовы", - сказал Кондратьев.По его словам, в республике приступили к работе 22 тысячи членов участковых избирательных комиссий.Глава Центризбиркома Татарстана подчеркнул, что на участках обеспечены все необходимые меры безопасности как для членов избирательных комиссий, так и для тех, кто придет голосовать. В частности, по его словам, избирателей на участках обеспечат перчатками, индивидуальными масками, одноразовыми шариковыми ручками. Каждого члена избиркомов обеспечат халатами, защитными экранами, медицинскими масками и перчатками. Неизменно будет проводиться термометрия, дезинфекция рук, для посетителей нанесена специальная разметка, позволяющая соблюдать социальную дистанцию. Все участки будут обрабатываться дезинфицирующими средствами до начала работы и по ее окончании.Избирателей, которые будут голосовать дома, также обеспечат средствами индивидуальной защиты, причем, не только их самих, но и тех их родственников, представителей, которые будут помогать в процессе голосования.По информации Кондратьева, как и на предыдущих выборах, все сотрудники избирательных комиссий в республике застрахованы на случай заболевания COVID-19 или получения каких-либо травм. "Мы всех застраховали уже, 22 тысячи человек застрахованы: 500 тысяч рублей, как в прошлом году, в случае тяжелого последствия", - сказал он, отметив, что это мощнейший фактор моральной и социальной поддержки людей.Кондратьев сообщил, что 89% сотрудников аппарата ЦИК Татарстана сделали прививку от коронавируса.При этом глава региональной ЦИК подчеркнул, что ни от сотрудников избирательных комиссий, ни от избирателей никто не требует никаких документов о вакцинации. "Доносить важность вакцинации аргументированно, убеждать – наша позиция. Вакцинация ни в коем случае не является обязательной. Каждый должен решить для себя – вакцинироваться или нет", - пояснил он.По словам Кондратьева, на нынешних выборах фиксировать процесс голосования на избирательных участках в Татарстане будут 100 тысяч камер видеонаблюдения и видеофиксации. "В сравнении: 2016 год – 40 тысяч камер, 2021 год – 100 тысяч камер", - проинформировал он.Видеонаблюдение на участках, по его словам, будет вестись свыше 70 часов и завершится только после подведения итогов и подписания протоколов голосования 19 сентября.Как ожидается, за ходом выборов будут следить порядка 5-6 тысяч наблюдателей от различных партий, примерно 10 тысяч общественников – от Общественных палат РФ и Татарстана, а также блогеры, активно проявившие себя на выборах в прошлом году. Также Кондратьев отметил важность создания в республике центра общественного наблюдения при Общественной палате Татарстана, где можно на видеостене одновременно наблюдать за голосованием на избирательных участках.По данным Центризбиркома Татарстана, в республике более 2,93 миллиона избирателей. 17-19 сентября в республике, наряду с выборами депутатов Госдумы РФ, пройдут дополнительные выборы депутатов Госсовета Татарстана и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований республики.

https://ria.ru/20210530/praymeriz-1734850331.html

https://ria.ru/20210902/vaktsinatsiya-1748409447.html

https://ria.ru/20210904/vybory-1748694955.html

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политика, казань, госдума рф, россия