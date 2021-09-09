https://ria.ru/20210909/bezopasnost-1749397658.html
Глава ЦИК Татарстана: готовы провести выборы со всеми мерами безопасности
Глава ЦИК Татарстана: готовы провести выборы со всеми мерами безопасности - РИА Новости, 09.09.2021
Глава ЦИК Татарстана: готовы провести выборы со всеми мерами безопасности
Все избиркомы в Татарстане к предстоящим выборам депутатов Госдумы РФ обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, проголосовать на дому жители... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T17:49
2021-09-09T17:49
2021-09-09T17:49
республика татарстан
политика
казань
госдума рф
россия
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КАЗАНЬ, 9 сен – РИА Новости. Все избиркомы в Татарстане к предстоящим выборам депутатов Госдумы РФ обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, проголосовать на дому жители республики смогут бесконтактно, прививки от COVID-19 сделали 89% сотрудников аппарата ЦИК Татарстана, а за ходом выборов на участках будут непрерывно наблюдать 100 тысяч камер, сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев."Мы на финишном этапе избирательной кампании, выходим на этап голосования… Все структуры избирательных комиссий, начиная с Центральной избирательной комиссии РФ, и завершая всеми нашими участковыми избирательными комиссиями, которых у нас 2810 в этом году сформировано, готовы", - сказал Кондратьев.По его словам, в республике приступили к работе 22 тысячи членов участковых избирательных комиссий.Глава Центризбиркома Татарстана подчеркнул, что на участках обеспечены все необходимые меры безопасности как для членов избирательных комиссий, так и для тех, кто придет голосовать. В частности, по его словам, избирателей на участках обеспечат перчатками, индивидуальными масками, одноразовыми шариковыми ручками. Каждого члена избиркомов обеспечат халатами, защитными экранами, медицинскими масками и перчатками. Неизменно будет проводиться термометрия, дезинфекция рук, для посетителей нанесена специальная разметка, позволяющая соблюдать социальную дистанцию. Все участки будут обрабатываться дезинфицирующими средствами до начала работы и по ее окончании.Избирателей, которые будут голосовать дома, также обеспечат средствами индивидуальной защиты, причем, не только их самих, но и тех их родственников, представителей, которые будут помогать в процессе голосования.По информации Кондратьева, как и на предыдущих выборах, все сотрудники избирательных комиссий в республике застрахованы на случай заболевания COVID-19 или получения каких-либо травм. "Мы всех застраховали уже, 22 тысячи человек застрахованы: 500 тысяч рублей, как в прошлом году, в случае тяжелого последствия", - сказал он, отметив, что это мощнейший фактор моральной и социальной поддержки людей.Кондратьев сообщил, что 89% сотрудников аппарата ЦИК Татарстана сделали прививку от коронавируса.При этом глава региональной ЦИК подчеркнул, что ни от сотрудников избирательных комиссий, ни от избирателей никто не требует никаких документов о вакцинации. "Доносить важность вакцинации аргументированно, убеждать – наша позиция. Вакцинация ни в коем случае не является обязательной. Каждый должен решить для себя – вакцинироваться или нет", - пояснил он.По словам Кондратьева, на нынешних выборах фиксировать процесс голосования на избирательных участках в Татарстане будут 100 тысяч камер видеонаблюдения и видеофиксации. "В сравнении: 2016 год – 40 тысяч камер, 2021 год – 100 тысяч камер", - проинформировал он.Видеонаблюдение на участках, по его словам, будет вестись свыше 70 часов и завершится только после подведения итогов и подписания протоколов голосования 19 сентября.Как ожидается, за ходом выборов будут следить порядка 5-6 тысяч наблюдателей от различных партий, примерно 10 тысяч общественников – от Общественных палат РФ и Татарстана, а также блогеры, активно проявившие себя на выборах в прошлом году. Также Кондратьев отметил важность создания в республике центра общественного наблюдения при Общественной палате Татарстана, где можно на видеостене одновременно наблюдать за голосованием на избирательных участках.По данным Центризбиркома Татарстана, в республике более 2,93 миллиона избирателей. 17-19 сентября в республике, наряду с выборами депутатов Госдумы РФ, пройдут дополнительные выборы депутатов Госсовета Татарстана и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований республики.
https://ria.ru/20210530/praymeriz-1734850331.html
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политика, казань, госдума рф, россия
КАЗАНЬ, 9 сен – РИА Новости.
Все избиркомы в Татарстане к предстоящим выборам депутатов Госдумы РФ
обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, проголосовать на дому жители республики смогут бесконтактно, прививки от COVID-19 сделали 89% сотрудников аппарата ЦИК Татарстана, а за ходом выборов на участках будут непрерывно наблюдать 100 тысяч камер, сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.
"Мы на финишном этапе избирательной кампании, выходим на этап голосования… Все структуры избирательных комиссий, начиная с Центральной избирательной комиссии РФ
, и завершая всеми нашими участковыми избирательными комиссиями, которых у нас 2810 в этом году сформировано, готовы", - сказал Кондратьев.
По его словам, в республике приступили к работе 22 тысячи членов участковых избирательных комиссий.
Глава Центризбиркома Татарстана подчеркнул, что на участках обеспечены все необходимые меры безопасности как для членов избирательных комиссий, так и для тех, кто придет голосовать. В частности, по его словам, избирателей на участках обеспечат перчатками, индивидуальными масками, одноразовыми шариковыми ручками. Каждого члена избиркомов обеспечат халатами, защитными экранами, медицинскими масками и перчатками. Неизменно будет проводиться термометрия, дезинфекция рук, для посетителей нанесена специальная разметка, позволяющая соблюдать социальную дистанцию. Все участки будут обрабатываться дезинфицирующими средствами до начала работы и по ее окончании.
Избирателей, которые будут голосовать дома, также обеспечат средствами индивидуальной защиты, причем, не только их самих, но и тех их родственников, представителей, которые будут помогать в процессе голосования.
"Все автомобили, которые будут доставлять сотрудников к избирателям на дом, будут регулярно обрабатываться дезинфицирующими средствами. Само голосование будет проходить с максимальными мерами безопасности и бесконтактно, насколько это возможно: члены комиссии передадут комплект для голосования (в него входят не только бюллетень и заявление о надомном голосовании, но и маска, перчатки, авторучка), у порога проверят паспорт – также бесконтактно, у двери установят урну для голосования", - пояснил Кондратьев.
По информации Кондратьева, как и на предыдущих выборах, все сотрудники избирательных комиссий в республике застрахованы на случай заболевания COVID-19 или получения каких-либо травм. "Мы всех застраховали уже, 22 тысячи человек застрахованы: 500 тысяч рублей, как в прошлом году, в случае тяжелого последствия", - сказал он, отметив, что это мощнейший фактор моральной и социальной поддержки людей.
Кондратьев сообщил, что 89% сотрудников аппарата ЦИК Татарстана сделали прививку от коронавируса.
"Очень ответственные люди работают в участковых избирательных комиссиях – учителя, врачи, у нас серьезная защищенность избирательной системы. На сегодняшний день у нас порядка 65-66% сделали уже прививку, но иммунную защищенность, включая тех, кто недавно переболел, имеют еще процентов 10. Что касается аппарата ЦИК, 89% у нас сделали прививки", - сказал он.
При этом глава региональной ЦИК подчеркнул, что ни от сотрудников избирательных комиссий, ни от избирателей никто не требует никаких документов о вакцинации. "Доносить важность вакцинации аргументированно, убеждать – наша позиция. Вакцинация ни в коем случае не является обязательной. Каждый должен решить для себя – вакцинироваться или нет", - пояснил он.
По словам Кондратьева, на нынешних выборах фиксировать процесс голосования на избирательных участках в Татарстане будут 100 тысяч камер видеонаблюдения и видеофиксации. "В сравнении: 2016 год – 40 тысяч камер, 2021 год – 100 тысяч камер", - проинформировал он.
Видеонаблюдение на участках, по его словам, будет вестись свыше 70 часов и завершится только после подведения итогов и подписания протоколов голосования 19 сентября.
Как ожидается, за ходом выборов будут следить порядка 5-6 тысяч наблюдателей от различных партий, примерно 10 тысяч общественников – от Общественных палат РФ и Татарстана, а также блогеры, активно проявившие себя на выборах в прошлом году. Также Кондратьев отметил важность создания в республике центра общественного наблюдения при Общественной палате Татарстана, где можно на видеостене одновременно наблюдать за голосованием на избирательных участках.
По данным Центризбиркома Татарстана, в республике более 2,93 миллиона избирателей. 17-19 сентября в республике, наряду с выборами депутатов Госдумы РФ, пройдут дополнительные выборы депутатов Госсовета Татарстана и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований республики.