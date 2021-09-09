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ПСБ запустил новый продукт "Счет эскроу для юридических лиц"

ПСБ запустил новый продукт "Счет эскроу для юридических лиц" - РИА Новости, 09.09.2021

ПСБ запустил новый продукт "Счет эскроу для юридических лиц"

ПСБ запустил новый продукт для корпоративных клиентов - счет эскроу, с помощью которого предприятия могут снизить риски при оформлении различных сделок,... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T16:47

2021-09-09T16:47

2021-09-09T16:58

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. ПСБ запустил новый продукт для корпоративных клиентов - счет эскроу, с помощью которого предприятия могут снизить риски при оформлении различных сделок, говорится в сообщении кредитной организации. Одна сторона сделки вносит деньги на счет эскроу, вторая сторона гарантированно получает эти деньги только после того, как выполнит свои обязательства, прописанные в договоре. Счет эскроу используют в том числе при купле-продаже недвижимого имущества, при подписании мировых соглашений, при продаже ценных бумаг, долей, в операциях с интеллектуальной собственностью."ПСБ как независимый посредник следит за выполнением условий договора сделки, детально проверяет все документы. Повышенный уровень защиты имущества - это основная особенность нового механизма. В целом эскроу, в отличие от аккредитива, - более гибкий инструмент при расчетах, его условия стороны вправе установить сами.Важно также, что на счете эскроу можно "замораживать" не только деньги, но и другое движимое имущество - например, ценные бумаги", - сказал директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов ПСБ Владимир Ефанов, слова которого приводятся в сообщении.

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