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Онлайн-конференция о сотрудничестве АТЭС в сфере высшего образования
Онлайн-конференция о сотрудничестве АТЭС в сфере высшего образования - РИА Новости, 09.09.2021
Онлайн-конференция о сотрудничестве АТЭС в сфере высшего образования
10 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о сотрудничестве АТЭС в сфере высшего образования.
2021-09-09T10:42
2021-09-09T10:42
анонсы
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Задать вопросУчастники:- посол по особым поручениям, старшее должностное лицо Российской Федерации в форуме АТЭС Кирилл БАРСКИЙ;- директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации Наталья СТАПРАН;- проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета, советник директора Российского института стратегических исследований Виктория ПАНОВА;- заместитель старшего должностного лица Российской Федерации в форуме АТЭС, ведущий научный сотрудник Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Вера СКОРОБОГАТОВА.2–4 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума прошла юбилейная Х Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования. Участники обсудили достижения и перспективы взаимодействия в рамках повестки "Десять лет вместе: глобальный образовательный прогноз". Международная конференция АТЭС по образованию является эффективной дискуссионной платформой для представителей министерств, профильных организаций и ведущих университетов Азиатско-Тихоокеанского региона. Подобный формат направлен на достижение актуальных целей развития образовательного сотрудничества, стоящих перед региональным сообществом.Проведение мероприятия способствует решению задач по подготовке квалифицированных кадров и трудоустройству выпускников на Дальнем Востоке России. Участники мероприятия обсудят основные итоги конференции и повестку саммита АТЭС.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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4.7
96
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
10:42 09.09.2021
 

Онлайн-конференция о сотрудничестве АТЭС в сфере высшего образования

Читать ria.ru в
10 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о сотрудничестве АТЭС в сфере высшего образования.
Задать вопрос

Участники:
- посол по особым поручениям, старшее должностное лицо Российской Федерации в форуме АТЭС Кирилл БАРСКИЙ;
- директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации Наталья СТАПРАН;
- проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета, советник директора Российского института стратегических исследований Виктория ПАНОВА;
- заместитель старшего должностного лица Российской Федерации в форуме АТЭС, ведущий научный сотрудник Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Вера СКОРОБОГАТОВА.

2–4 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума прошла юбилейная Х Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования. Участники обсудили достижения и перспективы взаимодействия в рамках повестки "Десять лет вместе: глобальный образовательный прогноз". Международная конференция АТЭС по образованию является эффективной дискуссионной платформой для представителей министерств, профильных организаций и ведущих университетов Азиатско-Тихоокеанского региона. Подобный формат направлен на достижение актуальных целей развития образовательного сотрудничества, стоящих перед региональным сообществом.
Проведение мероприятия способствует решению задач по подготовке квалифицированных кадров и трудоустройству выпускников на Дальнем Востоке России. Участники мероприятия обсудят основные итоги конференции и повестку саммита АТЭС.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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