https://ria.ru/20210909/ates-1749302169.html

Онлайн-конференция о сотрудничестве АТЭС в сфере высшего образования

Онлайн-конференция о сотрудничестве АТЭС в сфере высшего образования - РИА Новости, 09.09.2021

Онлайн-конференция о сотрудничестве АТЭС в сфере высшего образования

10 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о сотрудничестве АТЭС в сфере высшего образования.

2021-09-09T10:42

2021-09-09T10:42

2021-09-09T10:42

анонсы

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Задать вопросУчастники:- посол по особым поручениям, старшее должностное лицо Российской Федерации в форуме АТЭС Кирилл БАРСКИЙ;- директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации Наталья СТАПРАН;- проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета, советник директора Российского института стратегических исследований Виктория ПАНОВА;- заместитель старшего должностного лица Российской Федерации в форуме АТЭС, ведущий научный сотрудник Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Вера СКОРОБОГАТОВА.2–4 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума прошла юбилейная Х Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования. Участники обсудили достижения и перспективы взаимодействия в рамках повестки "Десять лет вместе: глобальный образовательный прогноз". Международная конференция АТЭС по образованию является эффективной дискуссионной платформой для представителей министерств, профильных организаций и ведущих университетов Азиатско-Тихоокеанского региона. Подобный формат направлен на достижение актуальных целей развития образовательного сотрудничества, стоящих перед региональным сообществом.Проведение мероприятия способствует решению задач по подготовке квалифицированных кадров и трудоустройству выпускников на Дальнем Востоке России. Участники мероприятия обсудят основные итоги конференции и повестку саммита АТЭС.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы