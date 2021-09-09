Онлайн-конференция о сотрудничестве АТЭС в сфере высшего образования
10 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о сотрудничестве АТЭС в сфере высшего образования.
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Участники:
- посол по особым поручениям, старшее должностное лицо Российской Федерации в форуме АТЭС Кирилл БАРСКИЙ;
- директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации Наталья СТАПРАН;
- проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета, советник директора Российского института стратегических исследований Виктория ПАНОВА;
- заместитель старшего должностного лица Российской Федерации в форуме АТЭС, ведущий научный сотрудник Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Вера СКОРОБОГАТОВА.
2–4 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума прошла юбилейная Х Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования. Участники обсудили достижения и перспективы взаимодействия в рамках повестки "Десять лет вместе: глобальный образовательный прогноз". Международная конференция АТЭС по образованию является эффективной дискуссионной платформой для представителей министерств, профильных организаций и ведущих университетов Азиатско-Тихоокеанского региона. Подобный формат направлен на достижение актуальных целей развития образовательного сотрудничества, стоящих перед региональным сообществом.
Проведение мероприятия способствует решению задач по подготовке квалифицированных кадров и трудоустройству выпускников на Дальнем Востоке России. Участники мероприятия обсудят основные итоги конференции и повестку саммита АТЭС.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- посол по особым поручениям, старшее должностное лицо Российской Федерации в форуме АТЭС Кирилл БАРСКИЙ;
- директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации Наталья СТАПРАН;
- проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета, советник директора Российского института стратегических исследований Виктория ПАНОВА;
- заместитель старшего должностного лица Российской Федерации в форуме АТЭС, ведущий научный сотрудник Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Вера СКОРОБОГАТОВА.
2–4 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума прошла юбилейная Х Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования. Участники обсудили достижения и перспективы взаимодействия в рамках повестки "Десять лет вместе: глобальный образовательный прогноз". Международная конференция АТЭС по образованию является эффективной дискуссионной платформой для представителей министерств, профильных организаций и ведущих университетов Азиатско-Тихоокеанского региона. Подобный формат направлен на достижение актуальных целей развития образовательного сотрудничества, стоящих перед региональным сообществом.
Проведение мероприятия способствует решению задач по подготовке квалифицированных кадров и трудоустройству выпускников на Дальнем Востоке России. Участники мероприятия обсудят основные итоги конференции и повестку саммита АТЭС.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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