https://ria.ru/20210909/arkheologiya-1749375377.html

Хакасия стала местом встречи археологов Китая, Монголии и России

Хакасия стала местом встречи археологов Китая, Монголии и России - РИА Новости, 09.09.2021

Хакасия стала местом встречи археологов Китая, Монголии и России

В Хакасском госуниверситете (ХГУ) в среду стартовала Международная археологическая конференция, которая посвящена древним культурам Монголии, Байкальской и... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T16:24

2021-09-09T16:24

2021-09-09T16:24

россия-китай: главное

китай

республика хакасия

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МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В Хакасском госуниверситете (ХГУ) в среду стартовала Международная археологическая конференция, которая посвящена древним культурам Монголии, Байкальской и Южной Сибири, Северного Китая, сообщает MK со ссылкой на пресс-службу ХГУ.В течение трех дней с научными докладами выступят около 70 исследователей из Китая, Монголии, Венгрии, Казахстана и России.Доклады выступающих будут поделены по четырем направлениям: историография и методология, Центральная, Восточная и Северная Азия в эпохи каменного и бронзового веков, средневековья, скифскую и хунно-сяньбийскую эпохи.Также ученые озвучат результаты исследований, посвящённых погребально-поминальному комплексу на примере мемориалов в тувинской Долине царей. Слушатели ещё больше узнают о роли миграционных процессов в сложении культур периода палеометалла Минусинских котловин и о петроглифах восточной Монголии.

https://ria.ru/20210907/arkheologiya-1748992978.html

китай

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, республика хакасия