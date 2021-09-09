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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210909/arkheologiya-1749375377.html
Хакасия стала местом встречи археологов Китая, Монголии и России
Хакасия стала местом встречи археологов Китая, Монголии и России - РИА Новости, 09.09.2021
Хакасия стала местом встречи археологов Китая, Монголии и России
В Хакасском госуниверситете (ХГУ) в среду стартовала Международная археологическая конференция, которая посвящена древним культурам Монголии, Байкальской и... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:24
2021-09-09T16:24
россия-китай: главное
китай
республика хакасия
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МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В Хакасском госуниверситете (ХГУ) в среду стартовала Международная археологическая конференция, которая посвящена древним культурам Монголии, Байкальской и Южной Сибири, Северного Китая, сообщает MK со ссылкой на пресс-службу ХГУ.В течение трех дней с научными докладами выступят около 70 исследователей из Китая, Монголии, Венгрии, Казахстана и России.Доклады выступающих будут поделены по четырем направлениям: историография и методология, Центральная, Восточная и Северная Азия в эпохи каменного и бронзового веков, средневековья, скифскую и хунно-сяньбийскую эпохи.Также ученые озвучат результаты исследований, посвящённых погребально-поминальному комплексу на примере мемориалов в тувинской Долине царей. Слушатели ещё больше узнают о роли миграционных процессов в сложении культур периода палеометалла Минусинских котловин и о петроглифах восточной Монголии.
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китай, республика хакасия
16:24 09.09.2021
 

Хакасия стала местом встречи археологов Китая, Монголии и России

© Фото : @gosohraninspekcia / InstagramМеждународная научная конференция "Древние культуры Монголии, Байкальской и Южной Сибири, Северного Китая"
Международная научная конференция Древние культуры Монголии, Байкальской и Южной Сибири, Северного Китая - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Фото : @gosohraninspekcia / Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В Хакасском госуниверситете (ХГУ) в среду стартовала Международная археологическая конференция, которая посвящена древним культурам Монголии, Байкальской и Южной Сибири, Северного Китая, сообщает MK со ссылкой на пресс-службу ХГУ.
В течение трех дней с научными докладами выступят около 70 исследователей из Китая, Монголии, Венгрии, Казахстана и России.
Маски Саньсиндуй - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 12:53Россия-Китай: Главное
Из глубины тысячелетий. Что скрывают древние китайские гробницы
Доклады выступающих будут поделены по четырем направлениям: историография и методология, Центральная, Восточная и Северная Азия в эпохи каменного и бронзового веков, средневековья, скифскую и хунно-сяньбийскую эпохи.
Также ученые озвучат результаты исследований, посвящённых погребально-поминальному комплексу на примере мемориалов в тувинской Долине царей. Слушатели ещё больше узнают о роли миграционных процессов в сложении культур периода палеометалла Минусинских котловин и о петроглифах восточной Монголии.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРеспублика Хакасия
 
 
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