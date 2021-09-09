https://ria.ru/20210909/arkheologiya-1749375377.html
Хакасия стала местом встречи археологов Китая, Монголии и России
Хакасия стала местом встречи археологов Китая, Монголии и России - РИА Новости, 09.09.2021
Хакасия стала местом встречи археологов Китая, Монголии и России
В Хакасском госуниверситете (ХГУ) в среду стартовала Международная археологическая конференция, которая посвящена древним культурам Монголии, Байкальской и... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:24
2021-09-09T16:24
2021-09-09T16:24
россия-китай: главное
китай
республика хакасия
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МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В Хакасском госуниверситете (ХГУ) в среду стартовала Международная археологическая конференция, которая посвящена древним культурам Монголии, Байкальской и Южной Сибири, Северного Китая, сообщает MK со ссылкой на пресс-службу ХГУ.В течение трех дней с научными докладами выступят около 70 исследователей из Китая, Монголии, Венгрии, Казахстана и России.Доклады выступающих будут поделены по четырем направлениям: историография и методология, Центральная, Восточная и Северная Азия в эпохи каменного и бронзового веков, средневековья, скифскую и хунно-сяньбийскую эпохи.Также ученые озвучат результаты исследований, посвящённых погребально-поминальному комплексу на примере мемориалов в тувинской Долине царей. Слушатели ещё больше узнают о роли миграционных процессов в сложении культур периода палеометалла Минусинских котловин и о петроглифах восточной Монголии.
https://ria.ru/20210907/arkheologiya-1748992978.html
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китай, республика хакасия