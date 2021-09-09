https://ria.ru/20210909/al-kaida-1749299001.html

В МИД назвали "Аль-Каиду"* угрозой для мира

В МИД назвали "Аль-Каиду"* угрозой для мира - РИА Новости, 09.09.2021

В МИД назвали "Аль-Каиду"* угрозой для мира

Российская сторона рассматривает "Аль-Каиду"* (запрещена в РФ) как угрозу для мира, она располагает достаточным боевым, финансовым и техническим потенциалом,... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T10:33

2021-09-09T10:33

2021-09-09T11:19

москва

аль-каида

россия

ближний восток

исламское государство

олег сыромолотов

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская сторона рассматривает "Аль-Каиду"* (запрещена в РФ) как угрозу для мира, она располагает достаточным боевым, финансовым и техническим потенциалом, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Особенно актуальной в нынешних условиях видится проблема иностранных террористов-боевиков (ИТБ), возникшая с появлением ИГИЛ* на Ближнем Востоке, который на какое-то время стал точкой притяжения джихадистов из самых разных уголков мира", - сказал Сыромолотов."В результате нанесенного игиловцам (при непосредственном участии России) военного поражения ИГИЛ* трансформировался в разветвленную сеть подпольных ячеек, костяк которого составили бывшие ИТБ, устремившиеся в страны своего происхождения или третьи страны", - указал он.По словам замглавы МИД РФ, "не меньшую угрозу для мира представляет собой и "Аль-Каида"*, которая по-прежнему располагает достаточным боевым, финансовым и техническим потенциалом". "Однако необходимая работа ведется, и уверен, что совместными усилиями все упомянутые проблемы будут эффективно решены", - заключил он.Читайте полный текст интервью >>* Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20210902/al-kaida-1748337399.html

https://ria.ru/20210818/taliban-1746157873.html

москва

россия

ближний восток

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москва, аль-каида, россия, ближний восток, исламское государство, олег сыромолотов