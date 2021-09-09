https://ria.ru/20210909/afganistan-1749386420.html
Источник сообщил об открытии воздушного пространства Афганистана
Источник сообщил об открытии воздушного пространства Афганистана - РИА Новости, 09.09.2021
Источник сообщил об открытии воздушного пространства Афганистана
Воздушное пространство Афганистана открыто, международных рейсы могут его использовать, сообщил РИА Новости источник в движении "Талибан"*. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:58
2021-09-09T16:58
2021-09-09T18:57
захват власти в афганистане талибами
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афганистан
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доха
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мохаммад хасан ахунд
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КАБУЛ, 9 сен - РИА Новости. Воздушное пространство Афганистана открыто, международных рейсы могут его использовать, сообщил РИА Новости источник в движении "Талибан"*.Телеканал Al-Jazeera сообщил, что из аэропорта Кабула вылетел в катарскую столицу Доху первый коммерческий рейс."С открытием диспетчерского центра в аэропорту Кабула воздушное пространство Афганистана теперь открыто для авиадвижения, и иностранные самолеты могут пересекать воздушное пространство Афганистана", - заявил источник.Источник также подтвердил, что первый международный коммерческий рейс с иностранцами на борту вылетел из Кабула.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210909/aeroport-1749383862.html
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в мире, афганистан, оон, талибан, доха, россия, мохаммад хасан ахунд
16:58 09.09.2021 (обновлено: 18:57 09.09.2021)
Источник сообщил об открытии воздушного пространства Афганистана
Источник: воздушное пространство Афганистана могут использовать международные рейсы
КАБУЛ, 9 сен - РИА Новости. Воздушное пространство Афганистана открыто, международных рейсы могут его использовать, сообщил РИА Новости источник в движении "Талибан"*.
Телеканал Al-Jazeera
сообщил, что из аэропорта Кабула вылетел в катарскую столицу Доху первый коммерческий рейс.
"С открытием диспетчерского центра в аэропорту Кабула воздушное пространство Афганистана теперь открыто для авиадвижения, и иностранные самолеты могут пересекать воздушное пространство Афганистана", - заявил источник.
Источник также подтвердил, что первый международный коммерческий рейс с иностранцами на борту вылетел из Кабула.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер
, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд
, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН
.
* Запрещенная в России террористическая организация.