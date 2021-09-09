https://ria.ru/20210909/afganistan-1749381935.html
Из Кабула вылетел первый коммерческий рейс, сообщили СМИ
Из Кабула вылетел первый коммерческий рейс, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.09.2021
Из Кабула вылетел первый коммерческий рейс, сообщили СМИ
Первый коммерческий рейс из аэропорта Кабула вылетел в катарскую столицу Доху, сообщает телеканал Al-Jazeera. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:38
2021-09-09T16:38
2021-09-09T18:53
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
доха
оон
талибан
афганистан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749413584_0:312:3072:2040_1920x0_80_0_0_ad7c48bae5ebce79acafbdb2297a5741.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Первый коммерческий рейс из аэропорта Кабула вылетел в катарскую столицу Доху, сообщает телеканал Al-Jazeera."Первый международный коммерческий рейс после объявления (состава) нового правительства Афганистана вылетел из аэропорта Кабула в Доху", - передает телеканал.Талибы (движение "Талибан"*) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210909/aeroport-1749383862.html
https://ria.ru/20210909/afganistan-1749319277.html
кабул (город)
доха
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749413584_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5b627bcfb1e84ba6e5a18362e11fd32d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), доха, оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд
16:38 09.09.2021 (обновлено: 18:53 09.09.2021)
Из Кабула вылетел первый коммерческий рейс, сообщили СМИ
Al-Jazeera: первый коммерческий рейс вылетел из Кабула в Доху