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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210909/afganistan-1749319277.html
Талибы разрешили иностранцам вылететь из Кабула в Катар, сообщили СМИ
Талибы разрешили иностранцам вылететь из Кабула в Катар, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.09.2021
Талибы разрешили иностранцам вылететь из Кабула в Катар, сообщили СМИ
"Талибан"* позволит около 200 иностранцам, включая американцев, вылететь из Кабула в Катар, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:00
2021-09-09T12:00
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
афганистан
boeing 777
qatar airways
герат (провинция)
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. "Талибан"* позволит около 200 иностранцам, включая американцев, вылететь из Кабула в Катар, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и катарских чиновников.По её данным, пассажирский самолет Boeing 777 компании Qatar Airways вылетит из аэропорта Кабула в четверг. Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник из Катара, ожидается, что после этого аэропорт ежедневно будут осуществлять международные рейсы. По его словам, это не эвакуационный рейс, так как у пассажиров есть все необходимые документы, включая паспорта и визы. Катар предоставит мини-автобусы до аэропорта.Ранее сообщалось, что авиакомпания Ariana Afghan после захвата власти талибами уже успешно выполнила два внутренних рейса из аэропорта Хамида Карзая в Кабуле в город Мазари-Шариф и провинцию Герат.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210909/afganistan-1749287135.html
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афганистан
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в мире, оон, талибан, афганистан, boeing 777, qatar airways, герат (провинция), россия
12:00 09.09.2021
 
Талибы разрешили иностранцам вылететь из Кабула в Катар, сообщили СМИ

Wall Street Journal: талибы разрешили иностранцам вылететь из Кабула в Катар

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. "Талибан"* позволит около 200 иностранцам, включая американцев, вылететь из Кабула в Катар, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и катарских чиновников.
По её данным, пассажирский самолет Boeing 777 компании Qatar Airways вылетит из аэропорта Кабула в четверг. Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник из Катара, ожидается, что после этого аэропорт ежедневно будут осуществлять международные рейсы. По его словам, это не эвакуационный рейс, так как у пассажиров есть все необходимые документы, включая паспорта и визы. Катар предоставит мини-автобусы до аэропорта.
Боевики Талибана* возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
08:58
СМИ: талибы разрешили 200 американцам и иностранцам покинуть Афганистан
Ранее сообщалось, что авиакомпания Ariana Afghan после захвата власти талибами уже успешно выполнила два внутренних рейса из аэропорта Хамида Карзая в Кабуле в город Мазари-Шариф и провинцию Герат.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 22:07Захват власти в Афганистане талибами
Захарова предупредила Европу от наплыва беженцев из Афганистана
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанАфганистанBoeing 777Qatar AirwaysГерат (провинция)Россия
 
 
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