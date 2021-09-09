https://ria.ru/20210909/afganistan-1749319277.html

Талибы разрешили иностранцам вылететь из Кабула в Катар, сообщили СМИ

Талибы разрешили иностранцам вылететь из Кабула в Катар, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.09.2021

Талибы разрешили иностранцам вылететь из Кабула в Катар, сообщили СМИ

"Талибан"* позволит около 200 иностранцам, включая американцев, вылететь из Кабула в Катар, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:00

2021-09-09T12:00

2021-09-09T12:00

захват власти в афганистане талибами

в мире

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талибан

афганистан

boeing 777

qatar airways

герат (провинция)

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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. "Талибан"* позволит около 200 иностранцам, включая американцев, вылететь из Кабула в Катар, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и катарских чиновников.По её данным, пассажирский самолет Boeing 777 компании Qatar Airways вылетит из аэропорта Кабула в четверг. Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник из Катара, ожидается, что после этого аэропорт ежедневно будут осуществлять международные рейсы. По его словам, это не эвакуационный рейс, так как у пассажиров есть все необходимые документы, включая паспорта и визы. Катар предоставит мини-автобусы до аэропорта.Ранее сообщалось, что авиакомпания Ariana Afghan после захвата власти талибами уже успешно выполнила два внутренних рейса из аэропорта Хамида Карзая в Кабуле в город Мазари-Шариф и провинцию Герат.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210909/afganistan-1749287135.html

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афганистан

герат (провинция)

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в мире, оон, талибан, афганистан, boeing 777, qatar airways, герат (провинция), россия