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Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ - РИА Новости, 09.09.2021
Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
Международный аэропорт Владивостока в дни работы VI Восточного экономического форума (ВЭФ) обслужил более 36 тысяч человек и 436 рейсов, включая регулярные и... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T04:22
2021-09-09T04:22
экономика
владивосток
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока в дни работы VI Восточного экономического форума (ВЭФ) обслужил более 36 тысяч человек и 436 рейсов, включая регулярные и рейсы деловой авиации, сообщает воздушная гавань.Отмечается, что помимо рейсов с официальными делегациями на борту, выполнялись по расписанию все регулярные рейсы, обслуживание пассажиров проходило в штатном режиме. В среднем аэропорт обслуживал 7 320 пассажиров в сутки, а показатель обработанного багажа за время форума превысил 412 тонн."Наиболее загруженным днем обслуживания гостей и участников ВЭФ-2021 оказался второй день форума, 3 сентября. Аэропорт в этот день обслужил 105 рейсов и 5637 участников и гостей форума", - говорится в сообщении.По информации воздушной гавани, за время подготовки проведения форума с 25 августа по 7 сентября аэропорт обслужил 124 рейса бизнес-авиации.Восточный экономический форум проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:22 09.09.2021
 
Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ

Международный аэропорт Владивостока обслужил 36 606 человек и 436 рейсов в дни работы ВЭФ

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАэропорт Владивостока
Аэропорт Владивостока - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока в дни работы VI Восточного экономического форума (ВЭФ) обслужил более 36 тысяч человек и 436 рейсов, включая регулярные и рейсы деловой авиации, сообщает воздушная гавань.

"Международный аэропорт Владивосток сообщает о подведении итогов работы в период подготовки и проведения VI Восточного экономического форума. С 1 по 5 сентября аэропорт обслужил 36 606 человек и 436 рейсов ... (Программа обслуживания воздушных судов ВЭФ) включала прием, обслуживание и отправление литерных рейсов и рейсов деловой авиации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо рейсов с официальными делегациями на борту, выполнялись по расписанию все регулярные рейсы, обслуживание пассажиров проходило в штатном режиме. В среднем аэропорт обслуживал 7 320 пассажиров в сутки, а показатель обработанного багажа за время форума превысил 412 тонн.
"Наиболее загруженным днем обслуживания гостей и участников ВЭФ-2021 оказался второй день форума, 3 сентября. Аэропорт в этот день обслужил 105 рейсов и 5637 участников и гостей форума", - говорится в сообщении.
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По информации воздушной гавани, за время подготовки проведения форума с 25 августа по 7 сентября аэропорт обслужил 124 рейса бизнес-авиации.

"В течение всего периода подготовки и проведения ВЭФ-2021 мы со всей ответственностью подходили как к обслуживанию гостей и участников форума, так и простых пассажиров. Несмотря на высокие нагрузки коллектив аэропорта справился со всеми поставленными задачами. Благодаря слаженной работе и профессионализму сотрудников авиапредприятия, высокому уровню взаимодействия со всеми государственными органами в период подготовки к форуму, мы достойно встретили и проводили участников и гостей VI Восточного экономического форума", - сказал генеральный директор международного аэропорта Владивосток Андрей Виниченко, слова которого приводятся в сообщении.

Восточный экономический форум проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером ВЭФ.
Стенд Минпромторга России в экспозиции выставки на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета в рамках VI Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 13:24
Сумма подписанных на ВЭФ соглашений составила 3,6 триллиона рублей
 
ЭкономикаВладивостокДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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