https://ria.ru/20210909/aeroport-1749277437.html

Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ

Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ - РИА Новости, 09.09.2021

Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ

Международный аэропорт Владивостока в дни работы VI Восточного экономического форума (ВЭФ) обслужил более 36 тысяч человек и 436 рейсов, включая регулярные и... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T04:22

2021-09-09T04:22

2021-09-09T04:22

экономика

владивосток

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока в дни работы VI Восточного экономического форума (ВЭФ) обслужил более 36 тысяч человек и 436 рейсов, включая регулярные и рейсы деловой авиации, сообщает воздушная гавань.Отмечается, что помимо рейсов с официальными делегациями на борту, выполнялись по расписанию все регулярные рейсы, обслуживание пассажиров проходило в штатном режиме. В среднем аэропорт обслуживал 7 320 пассажиров в сутки, а показатель обработанного багажа за время форума превысил 412 тонн."Наиболее загруженным днем обслуживания гостей и участников ВЭФ-2021 оказался второй день форума, 3 сентября. Аэропорт в этот день обслужил 105 рейсов и 5637 участников и гостей форума", - говорится в сообщении.По информации воздушной гавани, за время подготовки проведения форума с 25 августа по 7 сентября аэропорт обслужил 124 рейса бизнес-авиации.Восточный экономический форум проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210907/amur-1749019056.html

https://ria.ru/20210906/vef-1748859467.html

владивосток

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экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)