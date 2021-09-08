https://ria.ru/20210908/zinichev-1749249324.html

Глава ВЭБа выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева

Глава ВЭБа выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева - РИА Новости, 08.09.2021

Глава ВЭБа выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева

Председатель ВЭБа Игорь Шувалов выразил свои соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева и отметил, что его уход - большая утрата РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T19:44

2021-09-08T19:44

2021-09-08T19:44

норильск

красноярский край

игорь шувалов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель ВЭБа Игорь Шувалов выразил свои соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева и отметил, что его уход - большая утрата для государства и всего общества, сообщает пресс-служба ВЭБа.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Потрясены трагедией в Красноярском крае. Евгений Николаевич Зиничев посвятил свою жизнь служению Отечеству. Он был мужественным человеком, патриотом, офицером, государственным деятелем. Был принципиальным руководителем, хорошим и надежным товарищем по работе. На посту главы МЧС Евгений Николаевич находился на переднем крае борьбы с природными и техногенными бедствиями. Его трагическая гибель – большая утрата для государства и всего общества", - приводятся в сообщении слова Шувалова.

норильск

красноярский край

россия

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"Спасая жизнь человека": трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев Глава МЧС генерал армии Евгений Зиничев погиб вместе с известным кинорежиссером Александром Мельником, которого он пытался спасти. Трагедия произошла на межведомственных учениях в Арктике. По данным МЧС, кинорежиссер Александр Мельник выбирал локации для нового фильма и и присутствовал на учениях в Красноярском крае. Он сорвался со скалы, а Зиничев бросился его спасать. По свидетельствам очевидцев, он ударился о выступ. Обоих с тяжелыми травмами эвакуировали на вертолете в больницу, но они скончались еще до приземления. 2021-09-08T19:44 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норильск, красноярский край, игорь шувалов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, погиб глава мчс зиничев, видео