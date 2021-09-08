https://ria.ru/20210908/zinichev-1749244863.html

Жириновский назвал Зиничева смелым руководителем с безупречной репутацией

Жириновский назвал Зиничева смелым руководителем с безупречной репутацией - РИА Новости, 08.09.2021

Жириновский назвал Зиничева смелым руководителем с безупречной репутацией

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что смерть главы МЧС РФ Евгения Зиничева, который погиб трагично, но героически, большая потеря и для министерства, и... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T19:03

2021-09-08T19:03

2021-09-08T19:03

владимир жириновский

лдпр

евгений зиничев

россия

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что смерть главы МЧС РФ Евгения Зиничева, который погиб трагично, но героически, большая потеря и для министерства, и для России в целом.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Говорят, что настоящий характер человек проявляет перед лицом смерти. Как свидетельствуют очевидцы, в решающий миг Евгений Николаевич не дрогнул и бросился на помощь, не задумываясь о рисках для себя. К несчастью, он сам погиб. Это был мужественный человек, чья жизнь оборвалась внезапно, трагично, но героически", - сказал Жириновский РИА Новости.Также он отметил, что Зиничев был немногословным, но смелым и решительным, руководителем с безупречной репутацией и великолепным послужным списком."Его уход – большая потеря для России и для министерства по чрезвычайным ситуациям", - также сообщил Жириновский.Лидер ЛДПР от лица партии выразил глубочайшие соболезнования близким и друзьям Евгения Николаевича.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749218337.html

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