https://ria.ru/20210908/zinichev-1749215219.html

Смыслом жизни Зиничева было спасение других, заявил Кожемяко

Смыслом жизни Зиничева было спасение других, заявил Кожемяко - РИА Новости, 08.09.2021

Смыслом жизни Зиничева было спасение других, заявил Кожемяко

Каждая катастрофа была для главы МЧС РФ Евгения Зиничева личным делом, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:35

2021-09-08T16:35

2021-09-08T16:35

общество

норильск

олег кожемяко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Каждая катастрофа была для главы МЧС РФ Евгения Зиничева личным делом, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Есть люди, для которых нет ничего важнее, чем уберечь и спасти жизни других людей. Сложно принять, что эти герои не вечны и жизнь их также может оборваться. Именно таким героем был Евгений Николаевич Зиничев, чьим смыслом жизни было спасение других. Для этого Человека с большой буквы невозможно было не проникаться человеческими переживаниями: каждая беда, каждая катастрофа для него были делом личным", - приводит правительство Приморья в Telegram слова телеграммы Кожемяко, направленной в адрес родных и близких Зиничева."Нет верных и достаточных слов, которые могли бы выразить сочувствие и боль, с которыми мы разделяем горечь вашей невосполнимой утраты. Выражаю соболезнования и слова поддержки, желаю стойкости и мужества пережить эту трагедию", – добавил губернатор.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749205645.html

норильск

россия

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общество, норильск, олег кожемяко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия