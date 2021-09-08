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https://ria.ru/20210908/zinichev-1749210782.html
В ОНФ выразили соболезнования в связи с гибелью Зиничева
В ОНФ выразили соболезнования в связи с гибелью Зиничева - РИА Новости, 08.09.2021
В ОНФ выразили соболезнования в связи с гибелью Зиничева
Смерть главы МЧС РФ Евгения Зиничева - это огромная утрата для страны, он отдавал обеспечению безопасности России все силы, заявил руководитель исполкома... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:18
2021-09-08T16:18
норильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общероссийский народный фронт
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Смерть главы МЧС РФ Евгения Зиничева - это огромная утрата для страны, он отдавал обеспечению безопасности России все силы, заявил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов."Огромная утрата для страны, обеспечению безопасности которой он отдавал все свои силы. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Евгения Николаевича", – заявил Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба ОНФ.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749206985.html
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норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общероссийский народный фронт, евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
16:18 08.09.2021
 
В ОНФ выразили соболезнования в связи с гибелью Зиничева

Руководитель исполкома ОНФ Кузнецов: Зиничев отдавал все силы защите безопасности России

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкГлава МЧС России Евгений Зиничев на межведомственных учениях по защите от чрезвычайных ситуаций арктической зоны в Красноярском крае
Глава МЧС России Евгений Зиничев на межведомственных учениях по защите от чрезвычайных ситуаций арктической зоны в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Смерть главы МЧС РФ Евгения Зиничева - это огромная утрата для страны, он отдавал обеспечению безопасности России все силы, заявил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов.
"Огромная утрата для страны, обеспечению безопасности которой он отдавал все свои силы. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Евгения Николаевича", – заявил Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба ОНФ.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 15:59
Беглов назвал Зиничева настоящим ленинградцем
 
НорильскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общероссийский народный фронтЕвгений ЗиничевРоссияПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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