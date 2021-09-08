https://ria.ru/20210908/zinichev-1749207270.html
Генпрокурор Краснов назвал Зиничева защитником Отечества
Генпрокурор Краснов назвал Зиничева защитником Отечества - РИА Новости, 08.09.2021
Генпрокурор Краснов назвал Зиничева защитником Отечества
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что тот всегда был настоящим офицером РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:01
2021-09-08T16:01
2021-09-08T16:01
общество
норильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
игорь краснов
россия
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что тот всегда был настоящим офицером и защитником Отечества."Трагически ушел из жизни профессионал своего дела, смелый и искренне преданный интересам государства человек, верный служебному долгу, всей душой любивший свою страну. Евгений Николаевич Зиничев прошел серьезный профессиональный путь, состоявшись как авторитетный и инициативный руководитель. Он пользовался заслуженным уважением коллег не только за умение организовать работу в любых условиях, но и за свою высокую трудоспособность, компетентность и принципиальность. Всегда будем помнить его как верного своему делу, настоящего офицера и защитника Отечества, погибшего при спасении жизни человека. Скорбим о его смерти", - говорится в телеграмме Краснова.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749200339.html
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общество, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), игорь краснов, россия, погиб глава мчс зиничев
Генпрокурор Краснов назвал Зиничева защитником Отечества
Генеральный прокурор Краснов назвал Зиничева настоящим офицером и защитником Отечества