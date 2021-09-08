https://ria.ru/20210908/zinichev-1749207270.html

Генпрокурор Краснов назвал Зиничева защитником Отечества

Генпрокурор Краснов назвал Зиничева защитником Отечества - РИА Новости, 08.09.2021

Генпрокурор Краснов назвал Зиничева защитником Отечества

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что тот всегда был настоящим офицером РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:01

2021-09-08T16:01

2021-09-08T16:01

общество

норильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

игорь краснов

россия

погиб глава мчс зиничев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749161419_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_4bbb59da970679f0df4a33d0fc8935fc.jpg

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что тот всегда был настоящим офицером и защитником Отечества."Трагически ушел из жизни профессионал своего дела, смелый и искренне преданный интересам государства человек, верный служебному долгу, всей душой любивший свою страну. Евгений Николаевич Зиничев прошел серьезный профессиональный путь, состоявшись как авторитетный и инициативный руководитель. Он пользовался заслуженным уважением коллег не только за умение организовать работу в любых условиях, но и за свою высокую трудоспособность, компетентность и принципиальность. Всегда будем помнить его как верного своему делу, настоящего офицера и защитника Отечества, погибшего при спасении жизни человека. Скорбим о его смерти", - говорится в телеграмме Краснова.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749200339.html

норильск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), игорь краснов, россия, погиб глава мчс зиничев