https://ria.ru/20210908/zinichev-1749206176.html

Зиничев отдавал всю душу совершенствованию МЧС, заявил Лавров

Зиничев отдавал всю душу совершенствованию МЧС, заявил Лавров - РИА Новости, 08.09.2021

Зиничев отдавал всю душу совершенствованию МЧС, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, отметив, что бросившись на помощь другому... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:53

2021-09-08T15:53

2021-09-08T16:01

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сергей лавров

евгений зиничев

погиб глава мчс зиничев

норильск

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, отметив, что бросившись на помощь другому человеку, он действовал не как начальник, а как настоящий спасатель.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Когда на учениях, которые проходили в Сибири, один из участников сорвался со скалы, Е.Н.Зиничев, не раздумывая, бросился ему на помощь. Действовал не как большой начальник, не как министр, а как настоящий спасатель", - заявил Лавров, слова которого опубликованы министерством иностранных дел России."Мы близко дружили, у нас было много совместных проектов МИД и МЧС по продвижению единых стандартов, предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Он отдавал всю душу и всего себя совершенствованию работы своего министерства, сохранению славных традиций МЧС", - отметил Лавров, назвав гибель Зиничева трагедией.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749187014.html

норильск

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей лавров, евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев, норильск, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)