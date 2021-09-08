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Зиничев до конца остался верен своему долгу, заявил спикер Госдумы
Зиничев до конца остался верен своему долгу, заявил спикер Госдумы - РИА Новости, 08.09.2021
Зиничев до конца остался верен своему долгу, заявил спикер Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева его родным, близким и коллегам, отметив, что он до конца... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:23
2021-09-08T15:23
2021-09-08T15:23
норильск
вячеслав володин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
госдума рф
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева его родным, близким и коллегам, отметив, что он до конца остался верен своему долгу."Выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Всю свою жизнь он посвятил служению стране и защите наших граждан. Евгений Николаевич остался до конца верен своему долгу. Погиб, спасая человека. Светлая память", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210908/zinchev-1749198866.html
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норильск, вячеслав володин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
Зиничев до конца остался верен своему долгу, заявил спикер Госдумы
Спикер Госдумы Володин: глава МЧС Зиничев до конца остался верен своему долгу