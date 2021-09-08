https://ria.ru/20210908/zinichev-1749200147.html

Зиничев до конца остался верен своему долгу, заявил спикер Госдумы

Зиничев до конца остался верен своему долгу, заявил спикер Госдумы - РИА Новости, 08.09.2021

Зиничев до конца остался верен своему долгу, заявил спикер Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева его родным, близким и коллегам, отметив, что он до конца... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:23

2021-09-08T15:23

2021-09-08T15:23

норильск

вячеслав володин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

госдума рф

евгений зиничев

россия

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева его родным, близким и коллегам, отметив, что он до конца остался верен своему долгу."Выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Всю свою жизнь он посвятил служению стране и защите наших граждан. Евгений Николаевич остался до конца верен своему долгу. Погиб, спасая человека. Светлая память", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210908/zinchev-1749198866.html

норильск

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норильск, вячеслав володин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев