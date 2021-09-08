https://ria.ru/20210908/zinichev-1749195399.html

Тульский губернатор назвал погибшего Зиничева надежным боевым товарищем

Тульский губернатор назвал погибшего Зиничева надежным боевым товарищем - РИА Новости, 08.09.2021

Тульский губернатор назвал погибшего Зиничева надежным боевым товарищем

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин назвал трагически погибшего главу МЧС России Евгения Зиничева надежным боевым товарищем. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:02

2021-09-08T15:02

2021-09-08T16:05

общество

тульская область

норильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

алексей дюмин

александр мельников

россия

погиб глава мчс зиничев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749169125_210:0:2740:1423_1920x0_80_0_0_e7642d2ec0307b031a775381f25c942b.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин назвал трагически погибшего главу МЧС России Евгения Зиничева надежным боевым товарищем."Евгения Николаевича я знал как надежного боевого товарища, талантливого руководителя, профессионала, преданного своему делу. Всю свою жизнь он посвятил служению Отечеству. И погиб как герой, спасая жизнь человека, выполняя долг офицера. Светлая память о Евгении Николаевиче навсегда останется в наших сердцах", - цитирует Дюмина пресс-служба областного правительства.Зиничев в 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности. Дюмин, согласно его официальной биографии, в 1996-2013 годах проходил службу на различных должностях в Федеральной службе охраны, обеспечивал участие президента России в различных мероприятиях как внутри страны, так и за границей.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749193761.html

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749191432.html

тульская область

норильск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, тульская область, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алексей дюмин, александр мельников, россия, погиб глава мчс зиничев