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Тульский губернатор назвал погибшего Зиничева надежным боевым товарищем
Тульский губернатор назвал погибшего Зиничева надежным боевым товарищем - РИА Новости, 08.09.2021
Тульский губернатор назвал погибшего Зиничева надежным боевым товарищем
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин назвал трагически погибшего главу МЧС России Евгения Зиничева надежным боевым товарищем. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:02
2021-09-08T16:05
общество
тульская область
норильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алексей дюмин
александр мельников
россия
погиб глава мчс зиничев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин назвал трагически погибшего главу МЧС России Евгения Зиничева надежным боевым товарищем."Евгения Николаевича я знал как надежного боевого товарища, талантливого руководителя, профессионала, преданного своему делу. Всю свою жизнь он посвятил служению Отечеству. И погиб как герой, спасая жизнь человека, выполняя долг офицера. Светлая память о Евгении Николаевиче навсегда останется в наших сердцах", - цитирует Дюмина пресс-служба областного правительства.Зиничев в 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности. Дюмин, согласно его официальной биографии, в 1996-2013 годах проходил службу на различных должностях в Федеральной службе охраны, обеспечивал участие президента России в различных мероприятиях как внутри страны, так и за границей.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749193761.html
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общество, тульская область, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алексей дюмин, александр мельников, россия, погиб глава мчс зиничев
15:02 08.09.2021 (обновлено: 16:05 08.09.2021)
 
Тульский губернатор назвал погибшего Зиничева надежным боевым товарищем

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: Зиничева я знал как надежного боевого товарища

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМинистр МЧС РФ Евгений Зиничев в кризисном центре Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий перед совещанием по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке
Министр МЧС РФ Евгений Зиничев в кризисном центре Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий перед совещанием по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин назвал трагически погибшего главу МЧС России Евгения Зиничева надежным боевым товарищем.
"Евгения Николаевича я знал как надежного боевого товарища, талантливого руководителя, профессионала, преданного своему делу. Всю свою жизнь он посвятил служению Отечеству. И погиб как герой, спасая жизнь человека, выполняя долг офицера. Светлая память о Евгении Николаевиче навсегда останется в наших сердцах", - цитирует Дюмина пресс-служба областного правительства.
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Зиничев в 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности. Дюмин, согласно его официальной биографии, в 1996-2013 годах проходил службу на различных должностях в Федеральной службе охраны, обеспечивал участие президента России в различных мероприятиях как внутри страны, так и за границей.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
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ОбществоТульская областьНорильскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Алексей ДюминАлександр МельниковРоссияПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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