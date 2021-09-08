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Патриарх Кирилл назвал поступок Зиничева образцом мужества спасателя

Патриарх Кирилл назвал поступок Зиничева образцом мужества спасателя - РИА Новости, 08.09.2021

Патриарх Кирилл назвал поступок Зиничева образцом мужества спасателя

Погибший глава МЧС России Евгений Зиничев стал примером мужества и самопожертвования настоящего спасателя, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:58

2021-09-08T14:58

2021-09-08T14:59

религия

общество

норильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

русская православная церковь

евгений зиничев

религия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Погибший глава МЧС России Евгений Зиничев стал примером мужества и самопожертвования настоящего спасателя, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Исполняя служебный долг, почивший героически пытался спасти жизнь человека, упавшего в воду, делом явил пример мужества и самопожертвования - образец того, каким призван быть настоящий спасатель, готовый не раздумывая прийти на помощь каждому страждущему. Да вменит ему Господь подвиг сей в праведность!" - говорится в опубликованном на сайте Русской православной церкви патриаршем соболезновании соратникам, родным и близким генерала.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.В соболезновании патриарх отметил, что Евгений Зиничев зарекомендовал себя не только прекрасным профессионалом и руководителем, но и замечательным человеком, которого уважали и ценили близкие, сослуживцы и окружающие.

норильск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русская православная церковь, евгений зиничев, религия