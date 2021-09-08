https://ria.ru/20210908/zinichev-1749189758.html
Зиничев до конца и с честью выполнял служебный долг, заявил Чуйченко
Зиничев до конца и с честью выполнял служебный долг, заявил Чуйченко - РИА Новости, 08.09.2021
Зиничев до конца и с честью выполнял служебный долг, заявил Чуйченко
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что он до конца и с... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:37
2021-09-08T14:37
2021-09-08T14:37
общество
константин чуйченко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что он до конца и с честью выполнял служебный долг."От имени министерства юстиции РФ и от себя лично выражаю соболезнования в связи со смертью Евгения Николаевича Зиничева. Оборвалась жизнь целеустремленного, полного сил и энергии человека. Евгения Николаевича отличали отзывчивость, высочайший профессионализм и преданность своему делу. Он был истинным патриотом, честным, добрым и порядочным человеком, который до конца и с честью выполнял служебный долг", - говорится в телеграмме Чуйченко.МЧС ранее сообщило, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
https://ria.ru/20210908/melnik-1749180714.html
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общество, константин чуйченко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, погиб глава мчс зиничев
Зиничев до конца и с честью выполнял служебный долг, заявил Чуйченко
Министр юстиции Константин Чуйченко: глава МЧС Зиничев до конца выполнял служебный долг