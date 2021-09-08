https://ria.ru/20210908/zinichev-1749189758.html

Зиничев до конца и с честью выполнял служебный долг, заявил Чуйченко

Зиничев до конца и с честью выполнял служебный долг, заявил Чуйченко - РИА Новости, 08.09.2021

Зиничев до конца и с честью выполнял служебный долг, заявил Чуйченко

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что он до конца и с... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:37

2021-09-08T14:37

2021-09-08T14:37

общество

константин чуйченко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

погиб глава мчс зиничев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749187814_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_422d540f210739e1d2cd0c57abcb9438.jpg

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что он до конца и с честью выполнял служебный долг."От имени министерства юстиции РФ и от себя лично выражаю соболезнования в связи со смертью Евгения Николаевича Зиничева. Оборвалась жизнь целеустремленного, полного сил и энергии человека. Евгения Николаевича отличали отзывчивость, высочайший профессионализм и преданность своему делу. Он был истинным патриотом, честным, добрым и порядочным человеком, который до конца и с честью выполнял служебный долг", - говорится в телеграмме Чуйченко.МЧС ранее сообщило, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.

https://ria.ru/20210908/melnik-1749180714.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, константин чуйченко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, погиб глава мчс зиничев